Presidente Asfura sostiene encuentro bilateral con su homólogo dominicano, Luis Abinader

Tegucigalpa, Honduras.-En el marco toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, el presidente de la República, Nasry Asfura, sostuvo un encuentro bilateral con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, en Cali, Colombia. El objetivo de la reunión fue fortalecer los lazos de amistad, cooperación y desarrollo entre ambas naciones. En la reunión participó la delegación gubernamental de República Dominicana y por Honduras acompañaron al mandatario la secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero y la embajadora de Honduras en Colombia, Jacqueline Foglia.

Durante el encuentro, ambos mandatarios abordaron temas de interés común, entre ellos: cooperación deportiva, turismo, seguridad, medio ambiente e inversión entre ambas naciones, así como el intercambio de experiencias y buenas prácticas que puedan contribuir al desarrollo de los dos países. En materia económica, el presidente Luis Abinader puso a disposición del presidente Nasry Asfura el Banco de Desarrollo y Exportaciones (BANDEX) de República Dominicana, como una herramienta para explorar oportunidades de inversión y cooperación financiera que puedan beneficiar a Honduras. Asimismo, el presidente Asfura compartió con su homólogo dominicano un panorama sobre la actualidad de Honduras y los avances que impulsa su administración en áreas estratégicas como el fortalecimiento de las reservas internacionales, salud, educación y seguridad.

“Honduras está trabajando con determinación para generar más oportunidades para nuestra gente. Estamos fortaleciendo nuestra economía y avanzando en áreas fundamentales como salud, educación y seguridad. La cooperación con países hermanos, como República Dominicana, nos permite abrir nuevas oportunidades de inversión y desarrollo”, dijo el presidente Nasry Asfura. Por su parte, el presidente Luis Abinader destacó la disposición de República Dominicana de continuar estrechando los vínculos con Honduras y compartir sus experiencias en diferentes sectores.