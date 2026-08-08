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Belinda, la más bella de 2026 según People en Español

La revista People en Español ya tiene a sus "50 más bellos" de 2026: Belinda lidera el ranking general, mientras Karol G, Zoe Saldaña y Dayanara Torres dominan música, actuación y televisión

  • Actualizado: 08 de agosto de 2026 a las 08:30
Belinda, la más bella de 2026 según People en Español

Belinda encabeza la lista "Los 50 más bellos" 2026 de People en Español, que también premia a Karol G, Zoe Saldaña, Dayanara Torres y Karim López en las categorías de música, actuación, TV y deporte.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- La cantante mexicana Belinda lidera la lista de 'Los 50 más bellos' de 2026 de la revista People en Español, que también colocó en posiciones destacadas a la colombiana Karol G, la actriz dominicana Zoe Saldaña, la modelo puertorriqueña Dayanara Torres y el baloncestista mexicano Karim López.

La publicación, que describió a la artista mexicana nacida en España como "imparable" y con "buen sentido del humor", destacó sus proyectos de este año, como su rol protagónico en 'Carlota', la próxima serie histórica de HBO sobre la homónima emperatriz de México, y su tema 'Por ella' del Mundial de fútbol.

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"Los pensamientos, la energía, los valores, la educación, para mí todo eso es belleza y me fijo cada vez más en esos detalles y esos detalles hacen que una persona sea bella por dentro y por fuera", comentó la también actriz de 36 años a la revista sobre su nombramiento.

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En su sección sobre música, People en Español escogió como la más destacada a la colombiana Karol G, seguida por la mexicana Danna Paola, el puertorriqueño Luis Fonsi, el colombiano Feid y el cubano Cimafunk.

En la categoría de actuación lidera la lista la dominicana Zoe Saldaña, por encima de la mexicana Sofía Castro, hija de la actriz y ex primera dama Angélica Rivera, además del brasileño Marcus Ornellas, Jennifer López y la colombiana Danna García.

Mientras que en la clasificación de televisión o presentadores de pódcasts aparece en primer lugar Dayanara Torres, Miss Universo en 1993, sobre el conductor venezolano Rodner García, la colombiana Carmen Villalobos, la puertorriqueña Karla Monroig y el cubano William Valdés.

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Y en la clasificación de deportes, People destacó a Karim López, primer mexicano elegido en la primera ronda de selección de jugadores de la NBA, además del ciclista mexicano Isaac del Toro, el cubanoestadounidense Fernando Mendoza, la árbitra mexicana de fútbol Katia Itzel García y el futbolista español Lamine Yamal.

"Los protagonistas de esta lista son solo una muestra de que el deporte tiene cada vez más un rostro latino y acento español", apuntó la publicación.

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Redacción web
Agencia EFE

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