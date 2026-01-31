Belinda se transforma en Carlota de Habsburgo: Los detalles del inicio de rodaje de su nueva serie

Ciudad de México, México.- La miniserie mexicana "Carlota", que abordará "desde una perspectiva contemporánea" el Segundo Imperio Mexicano (1864-1867), arranca su rodaje en España acompañada por la cantante Belinda, con el rol protagónico, y por el español Jaime Lorente como Maximiliano de Habsburgo, el último emperador de México.

De acuerdo con información compartida por HBO Max y Sony Pictures Television, la producción reimagina el momento en que los aristócratas europeos, con sus ideales progresistas, entran en conflicto con los valores y el control de la corte.

Con la creatividad de Carlos Quintanilla Sakar ("Control Z") y la guionista Adriana Pelusi ("Nadie nos va a extrañar"), esta miniserie -rodada en distintas locaciones de España y América Latina- promete “desafiar las narrativas históricas tradicionales” explorando, incluso con un toque de humor, el poder, la traición y la política.