“Se siente como volver a casa”: Sydney Sweeney confirma que Euphoria 3 termina su rodaje en dos días

Los Ángeles, Estados Unidos.- La actriz Sydney Sweeney ha confirmado que está a punto de finalizar el rodaje de la tercera temporada de Euphoria, la serie de HBO que la consolidó como una de las figuras más reconocidas de su generación. “Termino Euphoria en dos días”, comentó durante el estreno de su nuevo drama Christy en el AFI Fest, celebrado el sábado en Los Ángeles. Tras tres años de pausa, la intérprete destacó la sensación de reencuentro con el equipo original del proyecto: “Es, en su mayoría, el mismo equipo, así que se siente como volver a casa. Crecí con ellos. Tenía 20 años cuando grabé el piloto, y ver a tantas de las mismas personas resulta muy reconfortante.”

Aunque HBO anunció previamente que la tercera temporada sería la última, Sweeney evitó confirmar o desmentir la posibilidad de una continuación. "No puedo confirmar ninguna información", respondió brevemente. Su compañero de reparto Jacob Elordi también habló recientemente sobre el proyecto en la alfombra roja del Academy Museum Gala. El actor definió la nueva entrega como "liberadora" y adelantó que el creador de la serie, Sam Levinson, ha diseñado "una propuesta muy cinematográfica". Sin embargo, aclaró que desconoce el desarrollo de las demás tramas: "Cada actor rueda historias diferentes. No sé qué hacen los demás, así que podré ver la serie como un espectador más, algo que nunca me había pasado."

