Guillermo del Toro en contra de la IA: "Prefiero morir" antes que usar Inteligencia Artificial en películas

Los Ángeles, Estados Unidos.- El cineasta mexicano Guillermo del Toro ha reiterado su rechazo al uso de inteligencia artificial generativa en la creación cinematográfica. En una entrevista reciente con NPR, el director afirmó que jamás incorporará esta tecnología en sus películas y que prefiere mantenerse al margen de su expansión en la industria audiovisual. “La inteligencia artificial, especialmente la generativa, no me interesa ni me interesará jamás. Tengo 61 años y espero seguir desinteresado en ella hasta el final de mis días”, declaró. “Alguien me preguntó recientemente cuál era mi postura sobre la IA y respondí con una sola frase: ‘Prefiero morir’”.

Del Toro comparó la fascinación actual por la inteligencia artificial con la arrogancia del personaje de Víctor Frankenstein, protagonista de su próxima adaptación cinematográfica del clásico de Mary Shelley, que llegará a Netflix el 7 de noviembre. "Quise que la arrogancia de Víctor se asemejara, en cierto modo, a la de algunos desarrolladores tecnológicos. Es alguien que crea sin pensar en las consecuencias. Creo que debemos detenernos un momento y reflexionar sobre hacia dónde nos dirigimos", explicó. El realizador de "El laberinto del fauno" y "La forma del agua" subrayó que su preocupación no radica en la tecnología en sí, sino en el uso irresponsable que puede hacerse de ella:

“El problema no es la inteligencia artificial, sino la estupidez natural, que es la causa de muchas de las peores características del mundo.”

“Frankenstein”, un espejo contemporáneo