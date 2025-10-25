Guillermo Del Toro confiesa qué figura clásica lo seduce para su próximo filme

Los Ángeles, Estados Unidos.- En medio de la expectación por el estreno de "Frankenstein", su proyecto más personal hasta la fecha, el realizador mexicano Guillermo del Toro ha comenzado a despertar curiosidad por lo que podría ser su siguiente aventura cinematográfica.

Durante una conversación con Inverse, el ganador del Oscar fue consultado sobre qué figura clásica le gustaría reinterpretar en un futuro.

Sin dudar, dejó escapar una respuesta que encendió la imaginación de los amantes del terror gótico.

“El 'Fantasma de la Ópera', porque es un clásico, pero me gustaría hacerlo diferente. Tengo un par de ideas, pero, ¿sabes? Por ahora me introduciré en el género del crimen y el stop motion", expresó el director.