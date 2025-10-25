Guillermo Del Toro confiesa qué figura clásica lo seduce para su próximo filme

Los Ángeles, Estados Unidos.- En medio de la expectación por el estreno de "Frankenstein", su proyecto más personal hasta la fecha, el realizador mexicano Guillermo del Toro ha comenzado a despertar curiosidad por lo que podría ser su siguiente aventura cinematográfica.
Durante una conversación con Inverse, el ganador del Oscar fue consultado sobre qué figura clásica le gustaría reinterpretar en un futuro.
Sin dudar, dejó escapar una respuesta que encendió la imaginación de los amantes del terror gótico.
“El 'Fantasma de la Ópera', porque es un clásico, pero me gustaría hacerlo diferente. Tengo un par de ideas, pero, ¿sabes? Por ahora me introduciré en el género del crimen y el stop motion", expresó el director.
La elección no sorprende del todo a quienes conocen su obra.
Desde "El laberinto del fauno" hasta "La forma del agua", Del Toro ha retratado criaturas que encarnan tanto la fragilidad como la grandeza del alma humana.
El "Fantasma de la Ópera", con su mezcla de horror, romanticismo y tragedia, encaja a la perfección en esa sensibilidad estética y emocional.
Aunque el realizador no confirmó si el proyecto está en marcha, su entusiasmo sugiere una inquietud artística que podría materializarse más adelante.
Entre tanto, "Frankenstein" se vislumbra como la cúspide de su filmografía.
Según la agencia AP, el primer día de rodaje Del Toro mostró un dibujo de la criatura que había trazado en su adolescencia. Oscar Isaac, protagonista del filme, recordó aquel instante: “Esto es como Jesús para mí”, dijo el cineasta.
La película, explicó Isaac, representa para él una conexión íntima con su propia sensación de incomprensión dentro de un entorno religioso y rígido.