De Euphoria a monstruo inmortal: Jacob Elordi es el nuevo Frankenstein

Los Ángeles, Estados Unidos.- “Mi primer beso” en España, o “El stand de los besos” en Hispanoamérica, reveló en 2018 a un joven actor que hasta entonces había conseguido pocos papeles; entre ellos, fue extra en “Piratas del Caribe: La venganza de Salazar” (Joachim Rønning y Espen Sandberg, 2017). Con aquella producción romántica de Netflix comenzó una carrera imparable, catapultada por su personaje protagonista en “Euphoria”, que convirtió a su elenco, liderado por Zendaya, en superestrellas gratificadas con innumerables “likes” en redes sociales.

Este actor australiano tiene ascendencia vasca. Elordi heredó su apellido de su abuelo, originario de Ondarroa, quien emigró para trabajar a las antípodas durante la dictadura franquista, tal y como hicieron muchos vizcaínos de aquella época.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Jacob ha manifestado públicamente sentirse muy orgulloso de sus raíces: “Tengo ascendencia vasca, que es ese pequeño lugar entre Francia y España”. Su físico imponente contribuyó a hacer realidad su sueño de convertirse en actor, tras sus primeras incursiones en el grupo de teatro del colegio. Sus papeles como “chico guapo de quien te enamoras” se sucedieron hasta alcanzar su cúspide interpretando a Elvis Presley en “Priscilla”, dirigida por Sofía Coppola en 2023. Durante la promoción de este film, una anécdota captó la atención de los medios: en una entrevista en “The Tonight Show”, Jimmy Fallon preguntó: “Durante tu juventud, ¿eras fan de Elvis?”. Elordi respondió: “La verdad es que no. Lo máximo que sabía de Elvis era por ‘Lilo y Stitch’...”. En esta película infantil, un personaje explica a un extraterrestre qué es el rock, usando como ejemplo al Rey.

Después, Jacob Elordi se documentaría a fondo con la biografía de Elvis “Último Tren a Memphis”, de Peter Guralnick, y viendo en bucle sus películas y entrevistas. Lo que fascinó a Sofía Coppola y Priscilla Presley fue la similitud entre las voces de ambos, lograda gracias al trabajo concienzudo de Elordi con el acento sureño característico de Elvis, que practicaba mientras estudiaba las películas caseras del cantante. Esa era la voz que buscaba Coppola, la que se escuchaba en la intimidad de los Presley.

