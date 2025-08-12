Actores que roban corazones y protagonizan cada proyecto este 2025

Aquí un listado con actores que este año están muy solicitados en la industria, acumulando proyectos importantes, visibilidad mediática y un fuerte impacto en redes.
Jacob Elordi. El galán que brilla con fuerza en Priscilla y Saltburn, sumando proyectos que no paran de encender las redes. Pronto se le verá como un terrorífico Frankenstein.
Timothée Chalamet. Después del éxito de Dune: Parte 2 y el esperado Wonka, Timothée sigue conquistando corazones y premios.
Pedro Pascal. De vuelta en pantalla con The Last of Us temporada 2, "Los materialistas" y "Los 4 Fantásticos: Primeros pasos", Pedrito es un claro favorito.
Austin Butler. Su aclamada interpretación en Elvis y su papel en Masters of the Air lo consolidan como uno de los actores más versátiles del momento.
Paul Mescal. Tras Gladiator II y Foe, Paul confirma su ascenso como uno de los talentos más prometedores.
Barry Keoghan. Con participaciones en Saltburn y Bird, Barry se posiciona como el actor excéntrico favorito de Hollywood.
Jeremy Allen White. Entre The Bear temporada 3 y The Iron Claw, Jeremy demuestra que talento y carisma son su sello personal.
Alden Ehrenreich. En Weapons y Oppenheimer, Alden vuelve a dar de qué hablar con actuaciones potentes y llenas de matices.
Lakeith Stanfield. Protagonista en The Marvels y con actuaciones impactantes en thrillers y dramas, Lakeith sigue sorprendiendo por su versatilidad y estilo único.
Ezra Miller. Después de su papel en Fantastic Beasts y nuevos proyectos indie, Ezra sigue siendo una figura intrigante y muy comentada en la industria.
Dylan O’Brien. Con su regreso fuerte tras proyectos como True Love y Maze Runner: The Death Cure, Dylan está consolidando su lugar entre los más populares actualmente.