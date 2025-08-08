Jacob Elordi y Olivia Jade Giannulli ponen fin a su relación

Los Ángeles, Estados Unidos. - El actor australiano Jacob Elordi y la influencer Olivia Jade Giannulli han decidido tomar caminos diferentes luego de cuatro años de relación, según dio a conocer la revista People.
El vínculo del actor y la influencer ha estado marcado por separaciones y regresos, sin embargo, según se especula en esta ocasión sí sería definitivo.
Por el momento ninguno de los famosos ha confirmado si su separación es decisiva.
Desde el inicio de su romance los jóvenes decidieron mantener su relación fuera del foco público, no obstante, los internautas han seguido de cerca cada detalle de su evolución.
Idas y vueltas
La pareja inició con su relación en 2021, luego que el actor se separara de la modelo Kaia Gerber.
No tardaría ni un año cuando surgieron rumores de su distanciamiento, sin embargo, poco tiempo después fueron vistos viajando juntos.
En 2023 al parecer su relación habría cobrado mayor estabilidad, según se dio a conocer las celebridades habían estrechado lazos con ambas familias.
Las señales que alimentarían su separación definitiva se dieron en 2024, cuando Olivia Jade se traslado a París, lugar desde donde compartía contenido de su vida diaria para su canal de YouTube.
Por su parte, Jacob continuó con su carrera profesional como actor, alejado de la presión mediática.
Actualmente ambos al parecer han tomado caminos separados. El intérprete coincidió con su expareja Kaia Gerber en un evento en Los Ángeles, situación que alimentó aún más las especulaciones.