Jacob Elordi y Olivia Jade Giannulli ponen fin a su relación

Los Ángeles, Estados Unidos. - El actor australiano Jacob Elordi y la influencer Olivia Jade Giannulli han decidido tomar caminos diferentes luego de cuatro años de relación, según dio a conocer la revista People. El vínculo del actor y la influencer ha estado marcado por separaciones y regresos, sin embargo, según se especula en esta ocasión sí sería definitivo. Por el momento ninguno de los famosos ha confirmado si su separación es decisiva.

Desde el inicio de su romance los jóvenes decidieron mantener su relación fuera del foco público, no obstante, los internautas han seguido de cerca cada detalle de su evolución.

Idas y vueltas