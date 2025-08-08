Los Backstreet Boys reviven la pasión del pop de los 90

Los cinco chicos que a inicios de los noventa comenzaron cantando a cappella en centros comerciales, ferias y eventos escolares, este 2025 realizan una de las residencias musicales más impresionantes de Las Vegas, para celebrar los 25 años de uno de sus álbumes más exitosos: Millennium (1999).
Los Backstreet Boys, la boy band estadounidense formada en 1993 por Lou Pearlman, este año arriba a su 32 aniversario, y ha revivido los recuerdos de la adolescencia de los X y millennials, las generaciones que crecieron con temas como I Want It That Way, Everybody, As Long As You Love Me, Show Me the Meaning of Being Lonely, Shape of My Heart y otros que se convirtieron en himnos del pop entre los 1990 y los 2000.
Con su residencia Into the Millennium, que tiene como escenario The Sphere, celebran con sus fans los 25 años del disco Millennium, que a finales de los 90 vendió 24 millones de copias a nivel mundial y los elevó a a la categoría de superestrellas mundiales a finales de los 90.
El repertorio del show lo conforman los 12 temas de ese disco más otros éxitos, la banda también lazó Millennium 2.0, el disco remasterizado.
Con esta residencia en The Sphere (Las Vegas) la banda marca un hito al ser el primer grupo pop en actuar en un recinto ultra moderno, con una experiencia inmersiva que ha dejado con la boca abierta a los asistentes. Y
El diseño de cúpula de The Sphere ha permitido todo un despliegue de imágenes digitales que envuelven a los espectadores en un ambiente surrealista, desde naves espaciales aterrizando, hasta entornos hiperrealistas que sirve de telón para el show.
El espectáculo ha generado toda una ola de publicaciones en redes sociales, reavivando un fervor por la banda que fue un fenómeno musical y que en estas más de tres décadas, aunque ha tenido pausas largas, nunca ha anunciado un retiro oficial de los escenarios.
Y así, AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson y Brian Littrell, han regresado por todo lo alto, con un Into the Millennium que primero tenía planeados 12 conciertos, y que luego terminaron siendo 21 debido a la alta demanda. La residencia inició el 11 de julio y finalizará el 24 de agosto.
“Esto es una cátedra para los cantantes de hoy”, “Hagan gira en Latinoamérica, es mi sueño de niña”, “Yo estoy sufriendo porque no puedo ir”, “Se merecen la ovación de todo el público por su gran trayectoria y seguir en pie”, son algunos de los miles de comentarios de la gente en la cuenta de la banda en TikTok, donde han compartido clips de sus shows.
En sus 32 años de trayectoria, los Backstreet Boys han lanzado nueve discos, tres álbumes recopilatorios, dos álbumes en vivo y un disco navideño; ha realizado diez giras mundiales, la última entre 2019 y 2024.
Into the Millenium es su segunda residencia en Las Vegas. La primera fue Backstreet Boys: Larger than Life, en el Zappos Theater del Planet Hollywood Resort & Casino. Inicialmente pensada como una prueba de nueve shows, se extendió a 81 conciertos entre marzo de 2017 y abril de 2019.
Actualmente el grupo tiene una audiencia mensual en Spotify de 27.7 millones de oyentes, y ha vendido en toda su carrera más de 130 millones de discos.
Y aunque sus fanáticos piden que al terminar la residencia en The Sphere la banda haga una gira mundial, la experiencia inmersiva de su residencia no podría ser posible, puesto que Into the Millennium fue creado exclusivamente para el espacio de The Sphere.
El valor de las entradas al show en Las Vegas oscila entre $446.25 (L11,757.63) —el precio más bajo— y $14,235.65 (L375,075.62) —el precio más alto—.