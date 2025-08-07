¿Cómo fue el primer encuentro de Jason Momoa y su suegro Ricardo Arjona?

Los Ángeles, Estados Unidos. – El actor estadounidense Jason Momoa ha sido protagonista de numerosos titulares tras compartir cómo fue su encuentro con el cantante guatemalteco Ricardo Arjona, padre de su actual pareja, Adria Arjona.
En una entrevista con el programa Despierta América, el actor comentó cómo lo invadieron los nervios antes del acercamiento con el cantante, sin embargo, la amabilidad de Arjona influyó positivamente en su actitud al momento de conocerlo.
“Tal vez fui un poco más elegante con el novio de mi hija, porque me trataron muy bien cuando conocí a Ricardo”, manifestó Jason.
El actor quiso tener un detalle con su suegro y le regaló su guitarra, y luego para su sorpresa vio a Ricardo tocándola en el Madison Square Garden (Nueva York), “fue realmente hermoso, me encantó, pensé ´Dios mío, está tocando mi guitarra´”, dijo Momoa.
Este gesto fue algo significativo para el intérprete, quien consideró lo difícil que es darle un regalo apropiado a una persona como Ricardo Arjona.
Por su parte, el cantante ha expresado su respaldo a la relación, compartiendo fotografías de la pareja con mensajes de cariño por medio de sus redes sociales.
Jason Momoa y Adria Arjona
Los actores iniciaron su vínculo en 2021 en las grabaciones de la película Sweet Girl, en la que fungieron como protagonistas con los papeles de Ray y Amanda Cooper.
Aunque la química era evidente entre ambos, al principio decidieron mantener su relación fuera del foco público.
Fue hasta el mes de mayo del 2024 cuando el actor desató controversia en los medios de comunicación y redes sociales, cuando publicó una fotografía junto a Adria cuando se encontraban en Japón con el mensaje “mi amor”.
Luego de esto la pareja mostró su cercanía en eventos públicos. Su romance se dio luego de que ambos decidieran divorciarse de sus exparejas, Momoa se divorció de la actriz estadounidense Lisa Bonet, en enero del 2024, y Arjona se separó de Edgardo Canales en 2023.