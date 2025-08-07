¿Cómo fue el primer encuentro de Jason Momoa y su suegro Ricardo Arjona?

Los Ángeles, Estados Unidos. – El actor estadounidense Jason Momoa ha sido protagonista de numerosos titulares tras compartir cómo fue su encuentro con el cantante guatemalteco Ricardo Arjona, padre de su actual pareja, Adria Arjona.

En una entrevista con el programa Despierta América, el actor comentó cómo lo invadieron los nervios antes del acercamiento con el cantante, sin embargo, la amabilidad de Arjona influyó positivamente en su actitud al momento de conocerlo.

“Tal vez fui un poco más elegante con el novio de mi hija, porque me trataron muy bien cuando conocí a Ricardo”, manifestó Jason.

El actor quiso tener un detalle con su suegro y le regaló su guitarra, y luego para su sorpresa vio a Ricardo tocándola en el Madison Square Garden (Nueva York), “fue realmente hermoso, me encantó, pensé ´Dios mío, está tocando mi guitarra´”, dijo Momoa.