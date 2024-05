Hija de Ricardo Arjona es la nueva novia de Jason Momoa, ¿quién es y a qué se dedica?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A principios de mayo, Jason Momoa había dicho que estaba muy comprometido en una relación y que pronto descubrirían quién era su nuevo amor... Ahora es oficial: Adria Arjona es la mujer que ha conquistado su corazón.



Así lo dejó de claro el actor de Aquaman en su cuenta de Instagram, donde compartió una serie de fotos de su viaje a Japón.



“Estamos muy agradecidos con todos los que nos abrieron sus casas, creando recuerdos con nuevos y viejos amigos, compartiendo otra increíble aventura con mi amor. ON THE ROAM motocicletas y caos. Todo mi aloha, J”, fue el mensaje que acompañó las imágenes, en las que aparece Adria, hija del cantante Ricardo Arjona, que se ha hecho un espacio en la industria del cine estadounidense.



El debut actoral de Adria Arjona se dio en el cortometraje Loss. Más tarde, participó en la serie de televisión “Inolvidable” y en “Narcos”, lo que incrementó su fama.



Su carrera continuó en ascenso con participaciones en grandes producciones como “Titanes del Pacífico: La insurrección”, “Escuadrón 6” de Michael Bay, Andor (Star Wars) y “Morbius”, donde interpretó a la pareja del vampiro de Marvel interpretado por Jared Leto.

Esta sería la primera relación de Momoa tras su separación de Lisa Bonet, que se oficializó en enero de 2022, aunque ya no vivían juntos desde 2021.