Harry Styles y Taylor Russell terminan su noviazgo, tras un año de relación

Luego de unos 14 meses de relación, una supuesta fuente dijo a The Sun que la pareja decidió viajar a Japón para intentar restaurar su amor, pero habría sucedido todo lo contrario.

El vínculo amoroso entre la pareja se confirmó extraoficialmente por una serie de indicios que apuntaban a una relación entre los famosos.

A principios de 2023 surgieron los primeros rumores de un posible amorío entre la pareja. El portal TMZ compartió un set fotográfico de la actriz sentada en una ubicación aislada y “privilegiada” del concierto Love On Tour del ex miembro de One Direction, en Viena.

Tras ese suceso la pareja fue captada paseando tomados de la mano por las calles de la ciudad. Lo mismo pasó en la galería White Cube de Londres.

Unos meses después, Russell siguió a Styles a una segunda ciudad para presenciar la clausura de la gira en Reggio Emilia, Italia.

En esta ocasión, se captó a la actriz de Bones and All tomada de la mano de Glenne Azoff (la esposa del mánager de Styles), mientras el cantante desprendía los últimos versos del tour.