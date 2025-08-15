Disminuyen un 47% las muertes accidentales en Francisco Morazán

Tegucigalpa, Honduras.- Las muertes accidentales registraron una disminución del 47% en el 2025 en comparación con el año anterior en el departamento de Francisco Morazán, informó el Sistema Estadístico en Línea de la Policía (Sepol).
Entre enero a julio del presente año, las muertes de forma accidental dejaron la pérdida mortal de 72 personas, sin embargo, en el mismo periodo del 2024 fallecieron 126.
En ese sentido, se muestra una notable disminución del 47% interanual. A pesar de ser una diferencia positiva, no deja de ser preocupante.
En ambos años, la mayoría de los occisos fueron hombres, representando el 82%, frente al 18% de las mujeres .
Sepol registró que los rangos de edades con más víctimas mortales corresponde de 71 a 80 años, con nueve fallecidos.
Siguen los jóvenes entre 21 a 30 años y de 31 a 40 años, con siete muertes cada uno.
En el 2024, el rango de edad con más muertes se situó entre los 61 y 70 años, con 15 decesos.
Continúa los grupos entre 31 y 40 y entre 51 y 60, con 14 cada uno.
Causas más comunes
Las causas de muertes accidentales son muy comunes y pueden ocurrir en el día a día, al realizar actividades simples como caminar, trabajar o nadar.
La mayoría de las personas falleció tras una caída. Después están las muertes por ahogamiento, intoxicación alcohólica y las personas fallecidas choques eléctricos.
En contraste, la causa menor común es por envenenamiento.
Las amas de casa son las principales víctimas de este tipo de accidentes mortales, dejando siete muertes.
En la lista están después los agricultores y electricistas, con dos cada uno, mientras que los jubilados, estudiantes y desempleados reportan un hecho uno cada uno.
Los homicidios o las muertes en accidentes viales no son las únicas formas en que los hondureños fallecen diariamente.