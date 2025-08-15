Disminuyen un 47% las muertes accidentales en Francisco Morazán

Tegucigalpa, Honduras.- Las muertes accidentales registraron una disminución del 47% en el 2025 en comparación con el año anterior en el departamento de Francisco Morazán, informó el Sistema Estadístico en Línea de la Policía (Sepol).

Entre enero a julio del presente año, las muertes de forma accidental dejaron la pérdida mortal de 72 personas, sin embargo, en el mismo periodo del 2024 fallecieron 126.

En ese sentido, se muestra una notable disminución del 47% interanual. A pesar de ser una diferencia positiva, no deja de ser preocupante.

En ambos años, la mayoría de los occisos fueron hombres, representando el 82%, frente al 18% de las mujeres .