Dos personas más asesinadas en Olancho; cuatro en menos de 24 horas

El departamento de Olancho es uno de los más violentos del país, según registros del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) de la Secretaría de Seguridad

  • 12 de agosto de 2025 a las 06:50
Tulio López, originario de San Esteban, Olancho, fue asesinado en Gualco.

Foto: Cortesía.

Olancho, Honduras.- Dos personas más fueron asesinadas ayer en diferentes hechos violentos registrados en el departamento de Olancho.

El primer hecho ocurrió en la zona de Cerro Verde, municipio de Gualaco, donde un hombre fue ultimado por desconocidos con varios impactos de bala.

La víctima fue identificada como Tulio López, quien, según informaciones preliminares, era originario de San Esteban. El fallecido tenía 35 años de edad y, hasta el momento, se desconocen más detalles sobre su crimen.

Horas después, se reportó el hallazgo de otro hombre a la orilla de una calle de tierra en la comunidad de Las Lagunas del Uyaste, municipio de Catacamas.

El ahora occiso respondía al nombre de Allan Josué Brevé, de 24 años, originario de Patuca, Olancho. El cuerpo presentaba varios impactos de bala.

Vecinos de la zona manifestaron que la víctima se desempeñaba como jornalero en la comunidad de Las Mesetas, Catacamas.

Pareja asesinada

En horas de la mañana de ayer, una pareja que se transportaba en motocicleta fue asesinada a balazos cuando circulaba en las inmediaciones del sector de Los Ejidos, en Catacamas, Olancho.

Las víctimas fueron identificadas como Dixom David Mora del Castillo y una mujer de nombre Ruth. Ambos eran originarios de San Pedro de Catacamas.

Informes preliminares señalan que personas desconocidas los interceptaron y les dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarles la vida. Se investiga el posible móvil de un robo.

Olancho es uno de los departamentos más violentos de Honduras, según estadísticas del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), que del 1 de enero al 3 de agosto registra 130 muertes violentas en la zona.

Del total de homicidios en el departamento, Catacamas acumula 28, lo que representa la cuarta parte de las muertes violentas en todo Olancho.

