Con dos cuerpos encostalados bajo la cama, caen tres jóvenes en cuartería de Siguatepeque

La Policía Nacional acudió este lunes a atender una denuncia de supuesta agresión, debido a gritos en una vecindad, y al llegar al lugar terminó encontrando dos cuerpos encostalados. Hay tres personas detenidas por el caso.
La denuncia indicaba que en esta residencia, en uno de los cuartos, alguien estaba agrediendo a una persona.
La rápida intervención policial sorprendió a los sospechosos de manera infraganti, pues en el lugar estaban dos cuerpos, un charco de sangre y otras pruebas en su contra.
En el lugar fueron aprehendidos tres jóvenes, entre ellos una menor de edad, por suponerlos responsables del asesinato de dos personas que fueron halladas encostaladas y que permanecen sin identificar.
El dantesco hallazgo ocurrió en una cuartería del barrio Santa Marta de Siguatepeque, Comayagua, sorprendiendo a los vecinos del lugar.
La denuncia al Sistema Nacional de Emergencias 911 alertaba sobre la presencia de personas sospechosas en el interior de una cuartería, sin imaginar que en efecto se trataba de tres asesinos.
Al llegar a la escena, los agentes ingresaron a la habitación señalada y encontraron a tres sospechosos, quienes fueron requeridos de forma preventiva por su presunta participación en el hecho criminal.
Pero fue durante la inspección que se hallaron dos cuerpos sin vida, uno envuelto en una sábana y otro dentro de un costal, ocultos bajo una cama.
Los criminales habían intentado ocultar los cuerpos y para ello, tras encostalarlos, los pusieron bajo la estructura de la cama a la que le habían quitado la tela protectora y encima colocaron un colchón.
Las víctimas, aún no identificadas, presentan una causa de muerte indeterminada y estaban colocadas aparentemente en posición fetal o desmembrados.
La escena quedó bajo estricta custodia policial, garantizando la preservación de las evidencias que serán claves para el esclarecimiento del caso.
En el lugar se encontró todavía rastros de sangre, lo que indica que los habrían matado en el mismo lugar y luego pretenderían abandonarlos en otro sitio.