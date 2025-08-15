  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Así es Coven Academy, la nueva serie de Disney sobre brujas adolescentes en Nueva Orleans

Disney Branded Television prepara Coven Academy, una nueva serie de comedia dramática sobrenatural que llegará a Disney+ y Disney Channel en 2026

  • 15 de agosto de 2025 a las 12:02
Así es Coven Academy, la nueva serie de Disney sobre brujas adolescentes en Nueva Orleans

Creada por Tim Federle, la historia sigue a un grupo de adolescentes en Nueva Orleans que deben dominar sus poderes mágicos mientras enfrentan secretos antiguos y desafíos propios de la adolescencia

 Foto: Instagram Disney

Los Ángeles, Estados Unidos.- Disney Branded Television ha dado luz verde a Coven Academy, una comedia dramática de una sola cámara creada por Tim Federle, de acuerdo con información publicada por Variety. El proyecto, que recibió encargo de piloto en marzo, se estrenará en 2026 en Disney+ y Disney Channel.

La historia, ambientada en Nueva Orleans, sigue a tres aprendices de bruja destinadas a proteger la ciudad de antiguas fuerzas. Según la sinopsis, deberán desentrañar secretos, aprender a controlar una magia inestable y enfrentarse a rivales mientras atraviesan experiencias propias de la adolescencia.

¿Quién es Jenna Ortega?: De Disney a Merlina, la musa de Tim Burton

El reparto incluye a Malina Pauli Weissman como Briar, Tiffani Thiessen como Miss Graves, Malachi Barton como Jake, Louis Thresher como Ollie, Jordan Leftwich como Sasha y Ora Duplass como Tegan. También participan Brendon Tremblay, Swayam Bhatia y Keegan Connor Tracy en papeles recurrentes.

Federle escribió y dirigió el episodio piloto, y ejerce como productor ejecutivo junto a Kimberly McCullough y Bronwyn North-Reist. Según Variety, Federle también es productor de Vampirina: Teenage Vampire, cuyo estreno está previsto en Disney Channel para el 12 de septiembre.

Tini vuelve a la televisión con "Quebranto", nueva serie de suspenso

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias