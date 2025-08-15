Así es Coven Academy, la nueva serie de Disney sobre brujas adolescentes en Nueva Orleans

Los Ángeles, Estados Unidos.- Disney Branded Television ha dado luz verde a Coven Academy, una comedia dramática de una sola cámara creada por Tim Federle, de acuerdo con información publicada por Variety. El proyecto, que recibió encargo de piloto en marzo, se estrenará en 2026 en Disney+ y Disney Channel.

La historia, ambientada en Nueva Orleans, sigue a tres aprendices de bruja destinadas a proteger la ciudad de antiguas fuerzas. Según la sinopsis, deberán desentrañar secretos, aprender a controlar una magia inestable y enfrentarse a rivales mientras atraviesan experiencias propias de la adolescencia.