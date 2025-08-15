Velan a Saturnino, Cristina y Ruth, víctimas de accidente en carretera a Olancho

Familiares y habitantes de la comunidad de Arimis, en Juticalpa, se encuentran sumidos en el dolor durante el velorio de tres de las cuatro víctimas mortales del fatal accidente registrado recientemente en el kilómetro 7 de la carretera a Olancho.
Los fallecidos respondían en vida a los nombres de: Cristina Caridad Rodríguez Artica, de 79 años; Saturnino Cruz Romero, de 78; su hija Ruth Nohemí Cruz Rodríguez, de 43; y Manuel Armando Rivera Mejía, de 50, amigo de la familia que iba como conductor del vehículo que se accidentó.
Luego de que los cuerpos fueron sacados por el Cuerpo de Bomberos de Honduras, fueron trasladados a la morgue capitalina y luego entregados a sus familiares para el respectivo velatorio y sepelio.
En ese sentido, la familia, vecinos y amigos de Saturnino, Cristina y Ruth se congregaron en Arimis para verlos por última vez, antes del entierro.
Cabe mencionar que la familia retornaba a Honduras procedente de Estados Unidos para pasar unas cortas vacaciones en Olancho, pero el viaje terminó en desgracia.
Según las primeras versiones, una posible falla mecánica habría originado el siniestro. Testigos indicaron que, al perder el control del vehículo, el conductor intentó maniobrar y rebasar, pero no logró evitar la tragedia.
El automóvil salió de la vía, cayó en una hondonada y terminó impactando contra un árbol. La colisión provocó la muerte inmediata de los cuatro adultos.
En el vehículo también viajaban dos menores: Diego Zelaya, de 6 años, y Ainara Artica, de 2. Ambos sobrevivieron con politraumatismo y fueron trasladados de emergencia a un hospital.
Los pequeños llegaron por primera vez a la tierra natal de su madre y hoy se recuperan en condición estable, según confirmaron sus parientes.
En Arimis, el dolor es palpable. Las lágrimas, oraciones y abrazos se multiplican entre quienes acompañan a la familia Cruz Rodríguez en este momento de luto.
Familiares de los fallecidos en Estados Unidos se encuentran devastados, pues no se imaginaban que no volverían a ver en vida a Saturnino, Cristina y Ruth.
El entierro de las víctimas estaría previsto para este sábado 16 de agosto, en medio de una multitud que ya se prepara para darles el último adiós. Algunos usuarios de redes se preguntan si ya se realizó el sepelio del conductor del vehículo, sin embargo, hasta ahora no han circulado imágenes al respecto en redes.