Horóscopo de hoy miércoles 13 de agosto en Honduras: predicciones para tu signo zodiacal

Tegucigalpa, Honduras.- Hoy los signos del zodiaco deberán medir bien sus palabras y acciones, especialmente en el terreno sentimental y familiar.

La sinceridad, el diálogo y la empatía serán las claves para resolver tensiones, mientras que la prudencia y el control de los impulsos ayudarán a evitar conflictos innecesarios.

Un día para priorizar las relaciones y reforzar los vínculos más importantes.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). No es el momento de hacer gala de tus artificios sentimentales. La seducción no te servirá para solventar las cuestiones que tu pareja te ponga encima de la mesa, y tendrás que echar mano de la sinceridad para salir airoso.

TAURO (21 abril - 20 mayo). La delicadeza y las buenas formas te serán hoy imprescindibles si quieres acabar bien el día con tu pareja, pues esta se encontrará más sensible de lo habitual. Si prevés conflicto, lo mejor será una retirada a tiempo.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Toda relación con personas del extranjero te traerá mucha suerte, ya sea en el terreno de lo profesional, si te dedicas a algo creativo, o en lo personal. Si buscas nuevas experiencias, tendrás ahora la oportunidad.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). La excesiva preocupación por los asuntos familiares puede producirte tensión e insomnio. En el trabajo, debes concentrar tus energías en tratar de exponer con claridad tus ideas y proyectos. El pronóstico es bueno de antemano.

LEO (23 julio - 22 agosto). Se avecinan algunos cambios en tu ambiente de trabajo, que te tendrán unos días muy preocupado por el futuro, aunque tu familia te compensará y te ayudará. Conduce con cuidado pues puedes recibir una multa de tráfico.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Tanto si te interesa el trabajo que haces actualmente como si no, no dejes las tareas a medio terminar, dará una imagen de ti que puede trascender a otros ámbitos de tu vida y te será difícil borrar.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Si tienes pareja ahora, el diálogo favorecerá hoy tus relaciones más íntimas, que últimamente han quedado un poco relegadas. Lograrás reunir la fuerza de voluntad suficiente para cumplir con ciertas reglas que te ayuden a ello.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Buen momento para saldar cuentas pendientes, para perdonar y olvidar todo lo que te ha hecho daño, y viceversa: la reconciliación con aquellos a los que hace tiempo perjudicaste con tus acciones u opiniones. En tu relación familiar predominará la empatía.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Tu carácter te juega malos momentos y conflictos con amigos y familiares. Hoy estarás expuesto a discusiones importantes con personas del sexo opuesto. Intenta tranquilizarte. En la salud, peligro de trastornos gástricos.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Verás hoy el momento oportuno para corregir las desviaciones del presupuesto familiar que vienen de pequeños gastos, pero con múltiples fuentes. Un plan de racionalización ahorrará muchos quebraderos de cabeza cada fin de mes.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). La testarudez y el orgullo mal entendido pueden alejarte de una persona a la que aprecias mucho y sin cuya ayuda tu vida no será la misma, así es que tendrás que bajar la cabeza y pedir perdón, que es una buena forma de humanizarse.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Las relaciones familiares pueden pasar por un buen momento, aunque no hay que bajar la guardia pues en breve podrían surgir problemas, atento a las señales, porque seguramente será necesario que incrementes el diálogo con los tuyos.