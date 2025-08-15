  1. Inicio
Sophie Turner admite que su “coqueteo accidental” influyó en la separación de una pareja famosa

Sophie Turner reveló en Late Night With Seth Meyers que un gesto accidental suyo durante una fiesta posterior al San Diego Comic-Con provocó la ruptura de un compromiso entre dos celebridades

  • 15 de agosto de 2025 a las 12:15
La actriz es conocida por su papel en Game of Thrones.

Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- Sophie Turner, reconocida por su papel en Game of Thrones, contó en Late Night With Seth Meyers que estuvo involucrada, sin proponérselo, en la ruptura de un compromiso de alto perfil durante una fiesta posterior al San Diego Comic-Con.

Según relató la actriz de 29 años, todo comenzó cuando una amiga de la infancia le pidió que saludara a un actor que admiraba. Turner se limitó a saludarlo con un gesto desde lejos, sin conocer su identidad, pero más tarde decidió acercarse a la prometida del hombre para expresarle su admiración.

Sophie Turner dice que Game of Thrones fue una escuela para ella

El gesto, según Turner, fue interpretado como un coqueteo hacia el prometido de la actriz, quien le pidió que “dejara de flirtear” con él. A raíz de este malentendido, la pareja decidió cancelar su compromiso esa misma noche.

Turner aclaró que no puede revelar los nombres de los involucrados para evitar problemas legales, y se mostró sorprendida por el impacto que tuvo su acción accidental.

Además, la actriz habló sobre su trabajo reciente, incluyendo su participación en la película The Dreadful, donde compartió escenas íntimas con su excompañero de reparto Kit Harington, describiéndolas como un desafío profesional.

Turner también confirmó que mantiene una relación intermitente con el aristócrata Peregrine “Perry” Pearson desde 2023, luego de su divorcio de Joe Jonas, con quien comparte la crianza de sus hijas Willa, de 5 años, y Delphine, de 3, según información publicada por Page Six.

