Hondureños listos para la Caminata de Oración por Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Con consignas de paz y defensa de la democracia, miles de hondureños, dentro y fuera del territorio nacional, se manifiestan listos para movilizarse en la caminata convocada por las iglesias Católica y Evangélica. La caminata iniciará este sábado a partir de las 2:00 de la tarde en más de 50 ciudades del país. La movilización, bajo el lema “Caminar juntos por la familia y la democracia”, insta a la población a participar de forma personal y no partidaria, sin tintes políticos. La iniciativa, según explicaron semanas atrás en un comunicado conjunto las iglesias Católica y Evangélica, no tiene fines proselitistas y busca reafirmar la importancia del respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. La convocatoria está dirigida a personas particulares, hombres y mujeres de fe, familias, grupos y asociaciones, sin distinción de pensamiento o afiliación. No obstante, se pidió expresamente que los aspirantes a cargos públicos no participen ese día para evitar interpretaciones políticas. “Quiero primeramente decirle: (Josué) 1:9 (versículo bíblico) dice ‘esfuérzate y sé valiente, no teman ni desmayen’, porque hay temor en mucha gente. Estamos convencidos de que esta caminata va a unir al pueblo hondureño”, aseguró Gerardo Irías, presidente de la Cofraternidad Evangélica de Honduras. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El líder religioso, recordó que "vamos a estar cerrando las calles desde las 12:00 del mediodía ya estar lista porque la gente va empezar a llegar desde temprano, a las 2:00 de la tarde eso va estar repleto". Continuó con su mensaje: “Quiero decirle a todas las familias de Honduras: no importa si usted es de religión católica, evangélica, mormona, testigo de Jehová... no importa de qué religión sea, estamos invitadas todas las familias para ir a la caminata a orar y clamar a nuestro Padre Celestial”. Por su parte, Juan Ángel López, portavoz de la Iglesia Católica, reafirmó que la intención de la caminata es orar por Honduras. Al mismo tiempo, reconoció que tanto la Iglesia Católica como la Evangélica tienen sus disensos; sin embargo, los une el amor por Honduras. “Lo que nosotros queremos hacer también es que, con este gesto, se escuche la voz de Dios, porque vox populi, vox Dei (la voz del pueblo es la voz de Dios). Nosotros también tenemos que estar abiertos a escuchar en la consciencia qué es lo que Dios nos pide para cada uno de nosotros, cada uno en nuestro rubro”, indicó.

Aseveró: “Hay dirigentes de transporte, hay periodistas, padres de familia, hay un pastor, hay un sacerdote. Todos tenemos nuestras creencias, todos estamos luchando desde nuestro espacio. Pero lo que queremos es, escuchando a Dios, saber qué es lo que quiere Dios. ¿Alguno de ustedes puede creer que Dios quiera división, que nos enfrentemos o que sembremos odio?”. El religioso planteó: “¿Usted cree que la voluntad de Dios es que la ideología del pensamiento único -de solo como yo pienso es la verdad, de que solo lo que yo digo es lo único válido- sea aceptada? Lo siento mucho, porque aquí hay varios que piensan de manera distinta, pero si tenemos el mismo interés, el amor por este país, a caminar mañana (martes)”.

Gremios se suman a la caminata

Con el propósito de reunir a millones de hondureños, la Caminata de Oración por Honduras se ha convertido en una causa común que une a diversos sectores y organizaciones. El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) anunció, a través de un comunicado, que se sumará a la caminata. Resaltó la importancia de responder al llamado espiritual de las iglesias y reafirmó su compromiso con la búsqueda de la paz y la democracia en Honduras.

" Todos tenemos nuestras creencias, todos estamos luchando desde nuestro espacio" Juan Ángel López, portavoz de la Iglesia Católica

Otro grupo que apoyará la caminata forma parte del Colegio de Abogados de Honduras (CAH). Su presidente, Gustavo Rafael Solórzano Díaz, detalló que un grupo de abogados marchará bajo el lema: “Abogados por la democracia, por la familia y la paz”.





Sumado a los distintos gremios profesionales, la presidenta de la Consejo Hondureño de Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, manifestó apoyar la movilización. En la misma línea, Paola Díaz, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), animó a los hondureños a asistir mañana a la convocatoria religiosa. En apoyo a la movilización de miles de hondureños, el rubro de transporte público ofreció al menos 100 unidades en la capital para movilizar a la ciudadanía que acudirá a la mega marcha de oración. El Colegio de Cirujanos Dentistas de Honduras (CCDH) se sumó a respaldar la caminata impulsada por las iglesias. "Nosotros, como miembros del Colegio de Cirujanos Dentistas, respetamos todo tipo de asociación, todo tipo de culto; el llamado se nos ha hecho durante todos estos fines de semana a que acompañemos esta caminata por la paz", dijo Marco Garay, presidente del CCDH.

Otras instituciones de la plataforma de sociedad civil aprovecharon la oportunidad para decir presente en la Caminata de Oración por Honduras. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) hizo público el interés de sus empleados y alentó, mediante sus redes sociales, a la población a formar parte de la jornada nacional de oración. La Red por la Defensa de la Democracia (RDD) se unió al llamado colectivo de otras organizaciones, al manifestar: “Reafirmamos nuestro compromiso con los valores democráticos y expresamos nuestro total respaldo a las iglesias Católica y Evangélica”.

Asimismo, el grupo de reservistas de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA) manifestó que se sumará a la movilización. Patricia Banegas, vocera del movimiento “Por Nuestros Hijos”, expresó que se unirán a la caminata, enfatizando la relevancia de la participación familiar en la defensa de la democracia. Además, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) anunció su participación como observador en la caminata. Así lo confirmó la titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, quien subrayó la importancia de garantizar un espacio seguro y pacífico para que los hondureños puedan expresarse.

Rutas en principales ciudades

Honduras se prepara para vivir este sábado 16 de agosto una masiva manifestación cívica en defensa de la democracia y del respeto al proceso electoral. Los principales puntos de concentración serán Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde se espera la asistencia de más de 100,000 personas en cada ciudad. En Tegucigalpa, ciudad sede, la movilización iniciará desde la Plaza de las Banderas, frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y concluirá en las inmediaciones del Estadio Nacional, donde se dará lectura a un comunicado conjunto, se entonarán las notas del himno nacional y se dará participación a líderes de ambas iglesias.