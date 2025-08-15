CPH y Colegio de Abogados confirman asistencia a caminata de iglesias

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) confirmaron este viernes su asistencia a la caminata de las iglesias, cuando la capital y otras partes del país se preparan para acoger el evento de oración por la paz y democracia, programado para este sábado 16 de agosto. El evento es impulsado por la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) y la Conferencia Episcopal de Honduras, logrando la adhesión de varios gremios.
El Colegio de Periodista de Honduras (CPH) anunció a través de un comunicado que se sumará a la caminata, resaltando la importancia de responder al llamado espiritual de las iglesias, reafirmando su compromiso con la búsqueda de la paz y la democracia en Honduras.
“Desde su fundación, el CPH ha asumido como una de sus finalidades contribuir al progreso social y al desarrollo integral de la nación”, dice parte del comunicado.
Otro grupo que apoyará la caminata de oración forma parte del Colegio de Abogados de Honduras (CAH). Su presidente, Gustavo Rafael Solórzano Díaz, detalló que un grupo de abogados marchará bajo el lema “abogados por la democracia, por la familia y la paz”.
Solórzano destacó que el propósito de la caminata no es oponerse al actual gobierno, sino clamar por estabilidad política y social.
Patricia Banegas, vocera del movimiento “Por Nuestros Hijos”, manifestó que se unirán a la caminata, enfatizando la relevancia de la participación familiar en la defensa de la democracia.
“Es importantísimo que estemos presentes en esta caminata de paz. Queremos hacer un llamado a todos los hondureños para que se sumen”, sostuvo Banegas.
Además, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) anunció su participación como observador en la caminata, así los confirmó la titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, quien subrayó la importancia de garantizar un espacio seguro y pacífico para que los hondureños puedan expresarse.