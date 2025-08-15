CPH y Colegio de Abogados confirman asistencia a caminata de iglesias

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) confirmaron este viernes su asistencia a la caminata de las iglesias, cuando la capital y otras partes del país se preparan para acoger el evento de oración por la paz y democracia, programado para este sábado 16 de agosto. El evento es impulsado por la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) y la Conferencia Episcopal de Honduras, logrando la adhesión de varios gremios.

El Colegio de Periodista de Honduras (CPH) anunció a través de un comunicado que se sumará a la caminata, resaltando la importancia de responder al llamado espiritual de las iglesias, reafirmando su compromiso con la búsqueda de la paz y la democracia en Honduras.

“Desde su fundación, el CPH ha asumido como una de sus finalidades contribuir al progreso social y al desarrollo integral de la nación”, dice parte del comunicado.