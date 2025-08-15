Transportistas denuncian operativos “dirigidos” tras decomiso de buses en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- El dirigente del transporte urbano, Wilmer Cálix, denunció este viernes que los operativos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) son “dirigidos”, luego del decomiso de más de 50 buses que serían utilizados para trasladar feligreses a la caminata religiosa programada para este sábado 16 de agosto en Tegucigalpa. “No sé si ustedes habían visto en estos tres años, seis meses, tantos policías de Vialidad; usted puede ver que la ciudad está congestionada y no mira a un policía de tránsito”, afirmó Cálix.

El dirigente detalló que en la operación "multaron más de 52 buses y se llevaron 28 detenidos; ya tenían siete y los otros solo multaron porque por ley no se los llevaron". Para Cálix, estas acciones "pueden venir a manchar lo que nosotros estamos haciendo el día de mañana". Además, añadió que el sector pondrá a disposición más de 100 unidades "para la gente que quiera orar por Honduras, no por un partido, sino por Honduras" y trasladarse a la capital.