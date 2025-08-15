Transportistas denuncian operativos “dirigidos” tras decomiso de buses en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- El dirigente del transporte urbano, Wilmer Cálix, denunció este viernes que los operativos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) son “dirigidos”, luego del decomiso de más de 50 buses que serían utilizados para trasladar feligreses a la caminata religiosa programada para este sábado 16 de agosto en Tegucigalpa.
“No sé si ustedes habían visto en estos tres años, seis meses, tantos policías de Vialidad; usted puede ver que la ciudad está congestionada y no mira a un policía de tránsito”, afirmó Cálix.
El dirigente detalló que en la operación “multaron más de 52 buses y se llevaron 28 detenidos; ya tenían siete y los otros solo multaron porque por ley no se los llevaron”.
Para Cálix, estas acciones “pueden venir a manchar lo que nosotros estamos haciendo el día de mañana”.
Además, añadió que el sector pondrá a disposición más de 100 unidades “para la gente que quiera orar por Honduras, no por un partido, sino por Honduras” y trasladarse a la capital.
La Confraternidad Evangélica de Honduras y la Conferencia Episcopal de Honduras convocaron de manera conjunta a una caminata nacional este sábado 16 de agosto, con el objetivo de interceder por el país y su democracia.
El anuncio fue realizado por el pastor Gerardo Irías, presidente de la Confraternidad Evangélica, y por el arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, en representación de la Iglesia Católica.
La movilización está programada a las 2:00 de la tarde, en al menos 50 municipios del país, entre estos el Distrito Central y San Pedro Sula, en los que se espera la mayor afluencia de feligreses y de ciudadanía en general, que pedirá en oración por la paz y la democracia en Honduras.