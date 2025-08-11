En Dallas, Texas, también habrá caminata para pedir paz para Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Caminata de Oración por Honduras coordinada por las iglesias Católica y Evangélica se desarrollará en al menos 50 municipios del país, pero también en una ciudad -confirmada hasta el momento- de Estados Unidos. Así lo confirmó a EL HERALDO, el presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa (APT), el pastor Mario Banegas. "Se van a unir todos los pastores, los líderes y van a estar en la caminata en Dallas, Texas, en los Estados Unidos", confirmó. Ante reiteradas acciones de descrédito de la caminata para pedir por la paz en Honduras y para que se desarrolle un proceso democrático en tranquilidad, especialmente desde el oficialismo, Banegas aseguró que "estamos en pie, estamos convencidos, seguros de que todo va de la mejor manera".

Se espera que la jornada de oración se lleve a cabo en los 18 departamentos del país y en las ciudades con mayor densidad poblacional, en la que se prevé participarán aproximadamente dos millones de personas. "Se han unido algunos otros gremios que nos han dicho: queremos estar presentes en la caminata. Esperamos una buena cantidad de personas que van a estar ese día diciendo aquí estamos por Honduras, intercediendo, pidiendo la paz, pidiendo por democracia, pidiendo por justicia, que eso es lo que nosotros deseamos", exteriorizó el religioso. Sobre los obstáculos que se han presentado desde que se anunció la realización de la caminata, el presidente de la APT, dijo: "Siempre van a existir distractores, pero lo único que les puedo a decir a todas las personas, es que estamos listos, esperando a toda la población hondureña que ese día pueda estar en esa caminata".

Sin ataques personales

Similar postura mantiene el representante de Pastores Cristianos de Honduras, Pedro Estrada, al manifestar que el próximo 16 de agosto será una caminata pacífica y en pro de la paz de este país.

"Estamos emocionados, ya queremos que sea el sábado 16 de agosto, porque la iglesia en Honduras cuando se une es imparable. La iglesia en Honduras no debe tener apellido, somos cristianos, Honduras es un país cristiano y queremos demostrar que queremos vivir en paz, que amamos lo que dice la Biblia; la paz, amamos la justicia y eso es democracia", puntualizó. Sobre la eventual desinformación que ha circulado en los últimos días en torno a la actividad religiosa y social, Estrada preciso: "Queremos informar bien o desinformar al que esté pensando eso. Es una caminata, es una manifestación pública pacífica, para orar, para alabar a Dios y para mandar un mensaje de unidad, para proclamar que Dios está a favor de la paz". El líder de la iglesia evangélico reiteró que la intención de la Caminata de Oración por Honduras nos es atacar a ningún sector, a ningún personaje o persona en particular, si no, para enviar un mensaje de paz a la sociedad, en estos tiempos de convulsión política y social. En la capital de República, la caminata iniciará a las 2:00 de la tarde y saldrá de la Plaza de las Banderas, frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el recorrido será por todo el bulevar Suyapa, hasta llegar al Estadio Nacional.