¡Bienvenidos! Ellos son los primeros bebés nacidos en esta Navidad 2025

Tegucigalpa, Honduras.-Honduras recibió entre familia y amigos la Navidad 2025, mientras varias hondureñas, desde las salas de labor y parto, dieron la bienvenida a sus bebés, un regalo lleno de vida y amor en esta fecha tan especial.
Desde el Hospital Regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), tres pequeñines llegaron al mundo en la fecha en que tradicionalmente se da la bienvenida al niño Jesús.
El primero en ser recibido en la Navidad fue a las 5:19 de la mañana, cuando un varoncito, con un peso de 8.02 libras, nacido mediante cesárea, iluminó de felicidad el rostro de una joven madre de 22 años.
Tan solo un minuto después, a las 5:20 a.m., se registró el segundo nacimiento. Otro niño que peso de 6.9 libras, quien nació a través de parto normal y sin complicaciones.
La racha de varones se rompió con la llegada de una bella pequeña a las 5:25 de la mañana, quien nació con un peso de 8.7 libras; fue un parto normal.
De igual forma, Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) informó el primer nacimiento de una niña, quien llegó al mundo mediante cesárea, bajo la atención del personal médico de la institución.
“La madre es Ángeles Paola Cruz Erazo, de 26 años de edad, primigesta, quien cursó un embarazo a término complicado por trastorno hipertensivo, motivo por el cual se indicó la resolución del parto por vía quirúrgica, garantizando la seguridad de la madre y la recién nacida”, informaron.
Tanto la paciente, residente de la colonia Villa Santa Teresita, salida a Olancho, como la bebé se encuentran en condición estable y bajo observación médica.
Hasta esta hora, los demás centros hospitalarios no han brindado información sobre el registro de bebés; sin embargo, se espera que en las próximas horas se informe el total de nuevos nacimientos en el país.