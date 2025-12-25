¡Bienvenidos! Ellos son los primeros bebés nacidos en esta Navidad 2025

Tegucigalpa, Honduras.-Honduras recibió entre familia y amigos la Navidad 2025, mientras varias hondureñas, desde las salas de labor y parto, dieron la bienvenida a sus bebés, un regalo lleno de vida y amor en esta fecha tan especial. Desde el Hospital Regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), tres pequeñines llegaron al mundo en la fecha en que tradicionalmente se da la bienvenida al niño Jesús. El primero en ser recibido en la Navidad fue a las 5:19 de la mañana, cuando un varoncito, con un peso de 8.02 libras, nacido mediante cesárea, iluminó de felicidad el rostro de una joven madre de 22 años.

Tan solo un minuto después, a las 5:20 a.m., se registró el segundo nacimiento. Otro niño que peso de 6.9 libras, quien nació a través de parto normal y sin complicaciones. La racha de varones se rompió con la llegada de una bella pequeña a las 5:25 de la mañana, quien nació con un peso de 8.7 libras; fue un parto normal.

De igual forma, Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) informó el primer nacimiento de una niña, quien llegó al mundo mediante cesárea, bajo la atención del personal médico de la institución.