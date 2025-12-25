  1. Inicio
  2. · Honduras

¡Bienvenidos! Ellos son los primeros bebés nacidos en esta Navidad 2025

San Pedro Sula y Tegucigalpa le dieron la bienvenida a 4 nuevas vidas en esta Navidad 2025, un regalo de amor y vida para estas madres hondureñas

  • Actualizado: 25 de diciembre de 2025 a las 09:32
¡Bienvenidos! Ellos son los primeros bebés nacidos en esta Navidad 2025

Conozca a los pequeñines que se robaron el corazón de sus madres en esta Navidad 2025.

 Foto: Canva

Tegucigalpa, Honduras.-Honduras recibió entre familia y amigos la Navidad 2025, mientras varias hondureñas, desde las salas de labor y parto, dieron la bienvenida a sus bebés, un regalo lleno de vida y amor en esta fecha tan especial.

Desde el Hospital Regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), tres pequeñines llegaron al mundo en la fecha en que tradicionalmente se da la bienvenida al niño Jesús.

El primero en ser recibido en la Navidad fue a las 5:19 de la mañana, cuando un varoncito, con un peso de 8.02 libras, nacido mediante cesárea, iluminó de felicidad el rostro de una joven madre de 22 años.

¿Cuántos hondureños nacieron en Nochebuena y Navidad en los últimos 24 años?

Tan solo un minuto después, a las 5:20 a.m., se registró el segundo nacimiento. Otro niño que peso de 6.9 libras, quien nació a través de parto normal y sin complicaciones.

La racha de varones se rompió con la llegada de una bella pequeña a las 5:25 de la mañana, quien nació con un peso de 8.7 libras; fue un parto normal.

Ellos son los tres pequeños nacidos en San Pedro Sula.

Ellos son los tres pequeños nacidos en San Pedro Sula.

 (Foto: Cortesía )

De igual forma, Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) informó el primer nacimiento de una niña, quien llegó al mundo mediante cesárea, bajo la atención del personal médico de la institución.

“La madre es Ángeles Paola Cruz Erazo, de 26 años de edad, primigesta, quien cursó un embarazo a término complicado por trastorno hipertensivo, motivo por el cual se indicó la resolución del parto por vía quirúrgica, garantizando la seguridad de la madre y la recién nacida”, informaron.

Tanto la paciente, residente de la colonia Villa Santa Teresita, salida a Olancho, como la bebé se encuentran en condición estable y bajo observación médica.

Hasta esta hora, los demás centros hospitalarios no han brindado información sobre el registro de bebés; sin embargo, se espera que en las próximas horas se informe el total de nuevos nacimientos en el país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias