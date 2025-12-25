Asesinan a una pareja dentro de un vehículo en Nacaome, Valle

Valle, Honduras.- Un hombre y una mujer fueron asesinados a disparos la noche del miércoles 24 de diciembre de 2025, a pocas horas de darle la bienvenida a la Navidad.

El hecho violento ocurrió específicamente en la comunidad de El Chiflón, municipio de Nacaome, en el departamento de Valle, sobre la carretera que conduce hacia el vecino municipio de Coray.

De momento, los cuerpos no han sido identificados y fueron trasladados hasta la morgue del Ministerio Público, ubicada en Tegucigalpa, en la capital de Honduras.