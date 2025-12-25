Asesinan a una pareja dentro de un vehículo en Nacaome, Valle

Valle, Honduras.- Un hombre y una mujer fueron asesinados a disparos la noche del miércoles 24 de diciembre de 2025, a pocas horas de darle la bienvenida a la Navidad.
El hecho violento ocurrió específicamente en la comunidad de El Chiflón, municipio de Nacaome, en el departamento de Valle, sobre la carretera que conduce hacia el vecino municipio de Coray.
De momento, los cuerpos no han sido identificados y fueron trasladados hasta la morgue del Ministerio Público, ubicada en Tegucigalpa, en la capital de Honduras.
El sector donde ocurrió el crimen es conocido como "Los Mangos", ahí quedó el automóvil tipo pick-up, color gris, sin placas, con ambas puertas abiertas y con las marcas de los disparos.
Uno de los cuerpos (el de un hombre) quedó colgando de la paila del vehículo. Mientras que la fémina quedó en el asiento del copiloto.
En el hecho también resultó gravemente herido otro hombre, quien fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, donde permanece en estado delicado.
De momento se desconoce el motivo del ataque y las identidades y el paradero de los autores.