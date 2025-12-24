Accidente de rastra cargada de cemento deja una fémina herida en Santa Rosa de Copán

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer resultó herida tras un accidente de una rastra cargada de cemento en la carretera CA-4 a inmediaciones de la comunidad de Seis Valles de Santa Rosa de Copán. Tras recibir el reporte del accidente de tránsito tipo volcamiento, personal del Cuerpo de Bomberos se desplazaron al sector para atender la emergencia y evaluar a las personas involucradas en el percance.

El informe de los paramédicos que llegaron al sector del accidente dieron a conocer que el pesado vehículo es un cabezal color blanco, año 2009, el cual circulaba cargado de cemento y cubría la ruta San Pedro Sula hasta Cucuyagua, Copán. El conductor de la rastra fue identificado como Marlon Odir Cerros Perdomo y una mujer que le acompañaba es Maysu Yessenia Ramos Ortiz de 28 años de edad. Al realizar la evaluación, se constató que la fémina presentaba una posible lesión a nivel del omóplato, por lo que fue estabilizada y trasladada a un centro asistencial para recibir asistencia médica.