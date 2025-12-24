Accidente de rastra cargada de cemento deja una fémina herida en Santa Rosa de Copán

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer resultó herida tras un accidente de una rastra cargada de cemento en la carretera CA-4 a inmediaciones de la comunidad de Seis Valles de Santa Rosa de Copán.
Tras recibir el reporte del accidente de tránsito tipo volcamiento, personal del Cuerpo de Bomberos se desplazaron al sector para atender la emergencia y evaluar a las personas involucradas en el percance.
El informe de los paramédicos que llegaron al sector del accidente dieron a conocer que el pesado vehículo es un cabezal color blanco, año 2009, el cual circulaba cargado de cemento y cubría la ruta San Pedro Sula hasta Cucuyagua, Copán.
El conductor de la rastra fue identificado como Marlon Odir Cerros Perdomo y una mujer que le acompañaba es Maysu Yessenia Ramos Ortiz de 28 años de edad.
Al realizar la evaluación, se constató que la fémina presentaba una posible lesión a nivel del omóplato, por lo que fue estabilizada y trasladada a un centro asistencial para recibir asistencia médica.
No se dio a conocer las causas que provocaron el accidente de la rastra cargada de cemento, por lo que serán los especialistas en accidentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) los que van a determinar lo que provocó el accidente por despiste.
El pesado automotor quedó en la orilla de la carretera y el producto disperso en las cercanías del cabezal.
Además, se podía observar el derrame de aceite y combustible del vehículo que quedó de lado en la vía de comunicación.
”Gracias a Dios que no han personas fallecidas”, dijo uno de los pobladores en el sector donde ocurrió el accidente de tránsito en la zona occidental del país.