Sector transporte pondrá a disposición más de 100 unidades para caminata de oración

Tegucigalpa, Honduras.- En la capital pondrán a disposición más de 100 unidades para trasladar, de manera gratuita, a quienes participen en la jornada de oración convocada por las iglesias Católica y Evangélica para el 16 de agosto.
El dirigente del sector, Wilmer Cálix, informó que el apoyo se brinda "sin ninguna mala intención política, más que apoyar".
Cálix explicó que la iniciativa es un gesto de gratitud hacia el trabajo realizado por ambas iglesias en beneficio de las familias hondureñas.
"Creemos que la iglesia Evangélica y la Católica han acompañado a la familia hondureña por muchos años, haciendo las cosas correctas. Esta es una jornada, lo han dejado claro las iglesias, de oración, no de consignas contra el gobierno, sino por la paz del país", señaló.
Cálix reiteró que el evento no tiene motivaciones partidarias. "Vamos a acompañar lo que nos han enseñado en la iglesia: orar cuando tenemos un problema, sea económico o de cualquier tipo. La palabra de Dios dice: Clama a mí y yo responderé. Eso es lo que debemos hacer los hondureños", afirmó.
Recordó una experiencia personal para resaltar el carácter inclusivo de las congregaciones: "La primera vez que fui a la iglesia, en la puerta no había nadie que me detuviera ni que me preguntara: ¿Es de algún partido político usted? ¿Es Olimpia o Motagua? Lo único que me dijo el pastor fue: Bienvenido, hijo", relató.
Cálix también invitó a las autoridades a unirse espiritualmente a la jornada. "Les decimos a las personas que están en el gobierno: hay que orarle a Dios; ellos también deben orar y pedirle dirección a Dios", concluyó.
La Confraternidad Evangélica de Honduras y la Conferencia Episcopal de Honduras convocaron a una caminata nacional el próximo 16 de agosto.
La actividad se llevará a cabo en más de 50 ciudades del país, entre ellas Tegucigalpa, Siguatepeque, Comayagua y La Ceiba.