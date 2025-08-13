Sector transporte pondrá a disposición más de 100 unidades para caminata de oración

Tegucigalpa, Honduras.- En la capital pondrán a disposición más de 100 unidades para trasladar, de manera gratuita, a quienes participen en la jornada de oración convocada por las iglesias Católica y Evangélica para el 16 de agosto.

El dirigente del sector, Wilmer Cálix, informó que el apoyo se brinda "sin ninguna mala intención política, más que apoyar".

Cálix explicó que la iniciativa es un gesto de gratitud hacia el trabajo realizado por ambas iglesias en beneficio de las familias hondureñas.

"Creemos que la iglesia Evangélica y la Católica han acompañado a la familia hondureña por muchos años, haciendo las cosas correctas. Esta es una jornada, lo han dejado claro las iglesias, de oración, no de consignas contra el gobierno, sino por la paz del país", señaló.