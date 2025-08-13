Pastor critica inacción de autoridades hondureñas ante amenazas recibidas

Tegucigalpa, Honduras.- El pastor Mario Banegas, presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa (APT), denunció que las autoridades no han respondido a sus denuncias por amenazas de muerte, las cuales asegura haber recibido a través de perfiles falsos y mensajes en redes sociales.

Banegas explicó que los mensajes intimidatorios buscan impedir su participación en la caminata convocada por las iglesias Católica y Evangélica para el próximo 16 de agosto. "Me han dicho que me calle la boca, que no salga el día de la caminata", relató.

El líder religioso señaló que sus gestiones ante instituciones como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos no han tenido resultados.

"Tuve dos atentados la vez pasada, fui a presentar a los derechos humanos. Nunca me han dado una respuesta hasta el día de hoy, hace dos años y medio", dijo a Radio Cadena Voces.