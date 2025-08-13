Pastor critica inacción de autoridades hondureñas ante amenazas recibidas

Tegucigalpa, Honduras.- El pastor Mario Banegas, presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa (APT), denunció que las autoridades no han respondido a sus denuncias por amenazas de muerte, las cuales asegura haber recibido a través de perfiles falsos y mensajes en redes sociales.
Banegas explicó que los mensajes intimidatorios buscan impedir su participación en la caminata convocada por las iglesias Católica y Evangélica para el próximo 16 de agosto. "Me han dicho que me calle la boca, que no salga el día de la caminata", relató.
El líder religioso señaló que sus gestiones ante instituciones como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos no han tenido resultados.
"Tuve dos atentados la vez pasada, fui a presentar a los derechos humanos. Nunca me han dado una respuesta hasta el día de hoy, hace dos años y medio", dijo a Radio Cadena Voces.
También criticó el manejo del caso por parte de la Policía Nacional. "Me pusieron un policía para llevar el caso. De ahí me lo cambiaron... me cambiaron siete y el último me dijo: Pastor, no le quieren arreglar nada ahí. Y punto", afirmó.
Ante lo que considera una falta de protección, Banegas manifestó que continuará con su participación en la caminata.
"Lo que nos queda es salir, orar. Creo que no es ningún mal", sostuvo. Agregó que las iglesias han sido respetuosas con manifestaciones organizadas por partidos políticos y pidió el mismo trato para la actividad interreligiosa.
Caminata de oración por Honduras
La Confraternidad Evangélica de Honduras y la Conferencia Episcopal de Honduras convocaron de manera conjunta a una caminata nacional el próximo 16 de agosto, con el objetivo de interceder por el país y su democracia.
El anuncio fue realizado por el pastor Gerardo Irías, presidente de la Confraternidad Evangélica, y por el arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, en representación de la Iglesia Católica.
La actividad se llevará a cabo en más de 50 ciudades del país, entre ellas Tegucigalpa, Siguatepeque, Comayagua y La Ceiba. Ambas iglesias han trabajado en la coordinación del evento desde el pasado 18 de julio, fecha en que se lanzó la invitación pública, motivada por el clima de incertidumbre en torno al avance del proceso electoral.