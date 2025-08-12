Conferencia Episcopal: "Dejen de estar generando tanta controversia"

Tegucigalpa, Honduras.- El vocero de la Conferencia Episcopal de Honduras, padre Juan Ángel López, respondió este martes a las críticas contra la Caminata por la Paz y la Democracia convocada por las iglesias católica y evangélica y afirmó que la actividad es "un gesto de oración y unidad" y que no responde a intereses partidistas.
"Caminamos, no marchamos, porque no somos una banda de guerra. Lo que queremos es orar juntos como hondureños que amamos este país", dijo López, quien reiteró que la organización del evento inició en marzo y no está vinculada a coyunturas recientes.
"No hay una planificación malévola, maquiavélica, o a saber qué cosas como le están queriendo hacer sentir algunos. Nosotros lo que queremos es orar. Permítannos orar y los que se quieran sumar, que vengan ahora", manifestó.
El sacerdote también rechazó mensajes y vallas que acusan a las iglesias de utilizar la fe con fines políticos, asegurando que incluso orarán “por quienes calumnian o persiguen” la iniciativa.
El portavoz subrayó que la política no es negativa por sí misma, pero distinguió su ejercicio ciudadano del partidista.
“Los partidos políticos son instituciones legítimamente constituidas con la finalidad de buscar el poder en base a una ideología, lo que sea. Entonces, nosotros no somos miembros de un partido político, no estamos haciendo política partidista, lo que queremos, insisto, es orar por el país como ciudadanos”, concluyó.
Este martes en los distintos puntos de Tegucigalpa se colocaron pancartas con lemas difamatorios y estigmatizante hacia la caminata convocada por las iglesias Católica y Evangélica para el próximo sábado 16 de agosto.