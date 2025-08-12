Conferencia Episcopal: "Dejen de estar generando tanta controversia"

Tegucigalpa, Honduras.- El vocero de la Conferencia Episcopal de Honduras, padre Juan Ángel López, respondió este martes a las críticas contra la Caminata por la Paz y la Democracia convocada por las iglesias católica y evangélica y afirmó que la actividad es "un gesto de oración y unidad" y que no responde a intereses partidistas.

"Caminamos, no marchamos, porque no somos una banda de guerra. Lo que queremos es orar juntos como hondureños que amamos este país", dijo López, quien reiteró que la organización del evento inició en marzo y no está vinculada a coyunturas recientes.

"No hay una planificación malévola, maquiavélica, o a saber qué cosas como le están queriendo hacer sentir algunos. Nosotros lo que queremos es orar. Permítannos orar y los que se quieran sumar, que vengan ahora", manifestó.