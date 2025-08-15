Lluvias y altas temperaturas marcarán el clima en Honduras este sábado 16 de agosto

“Este día vamos a tener convergencia de humedad y viento desde el mar Caribe y el océano Pacífico, lo que va a producir lluvias y chubascos débiles a moderados con actividad eléctrica principalmente en la región suroccidental, la región sur y áreas de la región central del territorio nacional”, explicó Jairo García, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos ( Cenaos ).

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones del clima para este sábado estarán influenciadas por el ingreso de humedad y viento desde el mar Caribe y el océano Pacífico, lo que generará precipitaciones en diferentes zonas del país.

El especialista añadió que también se prevén lluvias débiles en otras zonas del país. “Podríamos tener lluvias débiles en la región norte del país y la región oriental debido al transporte de humedad desde el mar Caribe”, puntualizó.

En cuanto a las condiciones marítimas, García señaló que el oleaje se mantendrá estable. “En la altura del oleaje estaría de uno a tres pies en el litoral Caribe y también de uno a tres pies en el Golfo de Fonseca”, detalló.

El pronóstico de temperaturas revela un marcado contraste entre las regiones del país. Para Tegucigalpa se espera una máxima de 30 grados Celsius y una mínima de 17.

En la región central la máxima alcanzará los 29 grados y la mínima será de 20, mientras que en la región insular se prevé una máxima de 32 y una mínima de 28.

La región norte registrará temperaturas máximas de 32 y mínimas de 23, mientras en el oriente del país los valores oscilarán entre una máxima de 32 y una mínima de 19.

Las temperaturas más elevadas se esperan en el sur del territorio hondureño, donde el termómetro podría llegar hasta los 39 grados, con mínimas de 24.

Finalmente, la región occidental presentará temperaturas más frescas en comparación con el resto del país, con máximas de 30 y mínimas de 13.

