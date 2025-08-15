Siete puntos de la capital continúan en rehabilitación vial

Tegucigalpa, Honduras.- La capital continúa llena de trabajos de rehabilitación vial. Aunque es razón de alegría para algunos conductores, para otros significa enormes tráfico vial pesado. La próxima semana no será la excepción. Según informó la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) en los últimos días, al menos siete puntos están siendo intervenidos con trabajos que prometen mejorar el tránsito vehicular. El problema es que, mientras los resultados surten efecto, los conductores regulares de estas zonas se enfrentan a tráficos infernales; para tratar de evitar este tipo de situaciones, es importante que los conductores conozcan cuáles son los puntos que están en labores.

Uno de ellos es la calle Bustamante Rivero, ubicada en la Avenida Washington, donde se están realizando trabajos de pavimentación y, además, la construcción de un muro. Lo mismo sucede en la calle principal de El Álamo, donde se ejecutan trabajos de terracería y pavimentación, impidiendo el paso de vehículos. El tercer punto se localiza en la residencial El Trapiche, con trabajos de fundición de concreto hidráulico, al igual que en Altos de Villa Vieja, donde igualmente se ejecuta la construcción de bordillos.

En el tramo La Cantadora, en La Tigra, las labores de limpieza, nivelación y perfilado de cunetas y conformación, mantienen el paso obstaculizado. Los últimos dos puntos intervenidos corresponden a la aldea San Juan del Rancho y la calle principal de El Piligüín. En las zonas se está haciendo acarreo de material y afinamientos y suministros. Algunas de estas calles han sido utilizadas como rutas de alivio para evitar el tráfico y llegar más rápido a los destinos, pero con los nuevos trabajos de rehabilitación su función ha cambiado drásticamente.