“Yo Informo”: así funciona la aplicación de denuncias de la Policía

Tegucigalpa, Honduras.- Robos, maltrato, abuso de autoridad y cualquier otro tipo de delito ahora pueden ser denunciados de una manera más directa, sin perder tiempo. Eso es lo que promete la nueva aplicación "Yo Informo", creada por la Policía Nacional. El objetivo principal de esta herramienta es lograr que la población denuncie desde el lugar donde ocurrió el hecho, sin tener que movilizarse a una posta policial. El lanzamiento de la aplicación se realizó el pasado martes y, según los números de la Policía Nacional, solo en los primeros dos días unas 2,700 personas descargaron la aplicación móvil.

¿Cómo funciona?

El sistema permite a la población enviar fotografías, videos y textos donde se explica el motivo de la denuncia y el lugar exacto donde ocurrió el hecho. Cabe resaltar que, una vez enviado el reporte, ya no se puede eliminar, por lo tanto, los usuarios deben tener sumo cuidado con la información que proporcione, ya que si se trata de datos manipulados o falsos podría incurrir en un bloqueo de la aplicación o incluso medidas legales.

Para quienes quieran hacer uso de la herramienta, el primer paso es descargarla. En caso de que se trate de un sistema Android, puede obtenerla en Google Play; para quienes manejen Apple, lo pueden hacer en App Store. Una vez ya descargada, al ingresar, se le solicitará brindar algunos permisos para el uso de la cámara y detectar la ubicación. Los usuarios deben autorizarlo si quieren proceder con un reporte. De forma inmediata, se desplegará la página principal, donde se mostrará una opción denominada "Policía Nacional de Honduras". Para hacer una denuncia se debe ingresar en ese ítem. Luego, aparecerán dos cajas: la primera le permite al usuario agregar contenido multimedia como fotografías y videos; la segunda es para texto, aquí el denunciante puede explicar el motivo de su queja o reporte.

Para que esta información llegue a las manos de las autoridades, la persona solo debe darle clic a la opción enviar. Posterior a eso, serán las autoridades quienes se encarguen de atender la situación.

Uso de la aplicación