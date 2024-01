De Lourdes León a Kylie Jenner: los amores de Timothée Chalamet

Timothée nació en Manhattan, Nueva York, el 27 de diciembre de 1995. Comenzó su carrera como actor en cortometrajes y comerciales, antes de aparecer en la serie de televisión Homeland en 2012.

Dos años más tarde, hizo su debut en el cine en la comedia dramática Men, Women & Children y más tarde apareció en la película de ciencia ficción Interstellar, que fue un éxito.

Fue nominado al Oscar a Mejor actor por su papel de Elio en Call Me by Your Name, que se estrenó en 2016. Ha actuado en filmes como Hot Summer Nights, Lady Bird, Hostiles, Beautiful Boy, A Rainy Day in New York, Mujercitas, El rey, The French Dispatch, la oscarizada Dune, Don’t Look Up,2 Bones and All, Wonka, que le valió una nominación a los Globos de Oro y en este 2024 sale a la luz Dune 2.