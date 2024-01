Ariana Grande anuncia Yes, And?, el primer single de su nuevo álbum

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Ariana Grande, quien recientemente confirmó el término de su séptimo álbum de estudio, anunció ayer que su primer sencillo llegará este viernes.

La canción lleva aparentemente el título de Yes, And?, representando una divertida continuación del sencillo y álbum semiautobiográfico de Grande de 2019, Thank You, Next.

A pesar de haber contribuido al éxito con remixes de canciones como Save Your Tears y Die for You de The Weeknd en los últimos años, la multifacética artista no ha lanzado música nueva con su propio nombre desde su sexto álbum, Positions, que salió en octubre de 2020.