Cuatro hijos y un hombre "que resuelva": Fátima Bosch revela lo que desea para su vida

En su caso, la soltería fue una determinación práctica y consciente: “Yo cuando estuve participando en Miss Universo México y en Miss Universo dije 'No hay manera que tenga novio'. Yo estaba soltera... archivé todos mis chats y fue como 'Adiós'. Es para no distraerte, una relación con una agenda tan apretada es muy difícil de manejar”.