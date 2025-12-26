¿Cuánto bajarán los precios de los carburantes este lunes en la capital?

Tegucigalpa, Honduras.- Los consumidores de combustibles en Honduras despedirán el 2025 y recibirán el 2026 con una rebaja en las gasolinas, diésel y querosina. Según la estructura semanal de precios aprobada este día viernes por la Secretaría de Energía (Sen), los descuentos oscilan entre 1.01 y 2.14 lempiras por galón. El único refinado que aumenta es el gas licuado vehicular con un centavo por galón. La nueva estructura de precios entra en vigencia este lunes 29 de diciembre a partir de las 6:00 de la mañana en más de 700 estaciones de servicio que operan en el país. Fuentes de la Sen explicaron que la reducción de los precios internos de los carburantes se justifica por las disminuciones de los refinados en la bolsa mercantil de Nueva York, que es la plaza de referencia de Honduras.

De acuerdo con la Secretaría de Energía, la mayor rebaja es para el diésel con 2.14 lempiras por galón y, por ende, su precio disminuirá L87.62 a L85.48 en las estaciones de servicio de Tegucigalpa y Comayagüela.



La querosina o gas doméstico bajará de 76.08 a 74.46 lempiras por galón, con una disminución de L1,62. Para la gasolina regular, la Sen aprobó un descuento de 1.18 lempiras, situándose su precio en bomba en L90.55 este lunes en las estaciones de Tegucigalpa y Comayagüela.



La gasolina superior costará este lunes 99.33 lempiras el galón, con una rebaja de L1.01 y, por ende, este refinado caerá por debajo de la barrera de L100.



Según reportes de la Sen, los cuatro carburantes cierran 2025 con precios mayores mostrados el 30 de diciembre de 2024, ya que la superior se cotizaba en 99.08 lempiras el galón, la regular en L90.47, el diésel en L83.33 y la querosina en L73.99.



El gas licuado vehicular subirá de 45.19 a 45.20 lempiras el galón en los centros de distribución de la capital hondureña, o sea un centavo más.El gobierno mantiene el subsidio semanal de 50% para la gasolina regular y el diésel, el que se aplica cuando estos derivados del petróleo aumentan en el mercado interno.