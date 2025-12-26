  1. Inicio
¿El expríncipe Andrés está en problemas? La policía de Windsor visita su residencia

El hermano del Rey Carlos III recibió una visita oficial en su residencia de Windsor que abrió interrogantes sobre su situación actual

  • Actualizado: 26 de diciembre de 2025 a las 10:49
Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III y anteriormente conocido como príncipe Andrés, recibió la visita de agentes de la Policía Metropolitana de Londres en su domicilio de Royal Lodge.

 Foto: Shutterstock
El encuentro se habría producido hace más de un mes y estuvo a cargo de oficiales especializados en licencias de armas de fuego, según confirmaron fuentes policiales.

 Foto: Shutterstock
Tras esa visita, Mountbatten-Windsor entregó de manera voluntaria su licencia para portar armas.

 Foto: Shutterstock
La decisión implica que ya no podrá utilizar ni transportar armamento sin la supervisión directa de un titular autorizado, una restricción que limita de forma sustancial cualquier actividad relacionada con la caza.

 Foto: Shutterstock
Las autoridades no precisaron el motivo concreto que activó la revisión, aunque recordaron que este tipo de controles puede iniciarse cuando existen cambios en las circunstancias personales del titular o consideraciones ligadas a la seguridad pública.

 Foto: Shutterstock
El episodio se suma a un periodo complejo para el hermano menor del monarca, apartado de la vida institucional tras perder títulos y honores reales.

 Foto: Shutterstock
Su relación con el fallecido financiero Jeffrey Epstein y las acusaciones derivadas marcaron un punto de inflexión en su posición dentro de la familia real.

 Foto: Shutterstock
Mountbatten-Windsor ha negado reiteradamente cualquier conducta indebida.

 Foto: Shutterstock
Sin embargo, la acumulación de medidas administrativas ha ido reduciendo sus privilegios y redefiniendo su situación personal.

 Foto: Shutterstock
En ese contexto, se prevé su traslado a una propiedad más modesta en Norfolk.

 Foto: Shutterstock
Esto mientras la policía mantiene condiciones estrictas sobre el acceso y almacenamiento de armas en su actual residencia.

 Foto: Shutterstock
