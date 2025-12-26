Odir Fernández reconoce triunfo de Asfura y pide que el PN no repita prácticas del pasado

Tegucigalpa, Honduras.- Odir Fernández felicitó al presidente electo Nasry Asfura, pero advirtió que el respaldo ciudadano implica una alta exigencia ética y el compromiso de no repetir “prácticas del pasado asociadas a la corrupción, el narcotráfico y la impunidad”. “Honduras espera que la sombra que en el pasado cubrió al Partido Nacional (la corrupción, el narcotráfico y la impunidad) no vuelva a marcar el rumbo del país. Hoy existe una oportunidad real de demostrar que es posible gobernar con transparencia, ética pública y compromiso con la gente", señaló Odir Fernández. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) recordó que "el exmandatario Juan Orlando Hernández fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos", afirmando que su perdón no equivale a inocencia y que "el país no necesita su voz, le pedimos que viva su perdón a la distancia y en el anonimato".

Asimismo, señaló el cansancio ciudadano frente a “promesas repetidas y discursos que no se traducen en realidades”, y llamó a que el servicio público recupere su verdadero sentido, como un ejercicio orientado al bienestar de la población y no como un privilegio. Fernández destacó la importancia de conformar un gabinete con alta preparación académica, pero también con empatía, sensibilidad social y vocación de servicio, resaltando el papel de la academia y del capital humano formado en la UNAH y otras instituciones del país. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En materia institucional, advirtió que el nuevo gobierno recibe un país con serios desafíos financieros, entre ellos la deuda pendiente con la UNAH, que "supera los mil millones de lempiras", y llamó a ejercer un liderazgo que asuma responsabilidades sin utilizar el pasado como excusa.