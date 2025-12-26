Odir Fernández reconoce triunfo de Asfura y pide que el PN no repita prácticas del pasado

Tegucigalpa, Honduras.- Odir Fernández felicitó al presidente electo Nasry Asfura, pero advirtió que el respaldo ciudadano implica una alta exigencia ética y el compromiso de no repetir “prácticas del pasado asociadas a la corrupción, el narcotráfico y la impunidad”.
“Honduras espera que la sombra que en el pasado cubrió al Partido Nacional (la corrupción, el narcotráfico y la impunidad) no vuelva a marcar el rumbo del país. Hoy existe una oportunidad real de demostrar que es posible gobernar con transparencia, ética pública y compromiso con la gente", señaló Odir Fernández.
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) recordó que "el exmandatario Juan Orlando Hernández fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos", afirmando que su perdón no equivale a inocencia y que "el país no necesita su voz, le pedimos que viva su perdón a la distancia y en el anonimato".
Asimismo, señaló el cansancio ciudadano frente a “promesas repetidas y discursos que no se traducen en realidades”, y llamó a que el servicio público recupere su verdadero sentido, como un ejercicio orientado al bienestar de la población y no como un privilegio.
Fernández destacó la importancia de conformar un gabinete con alta preparación académica, pero también con empatía, sensibilidad social y vocación de servicio, resaltando el papel de la academia y del capital humano formado en la UNAH y otras instituciones del país.
En materia institucional, advirtió que el nuevo gobierno recibe un país con serios desafíos financieros, entre ellos la deuda pendiente con la UNAH, que "supera los mil millones de lempiras", y llamó a ejercer un liderazgo que asuma responsabilidades sin utilizar el pasado como excusa.
El rector también llamó a humanizar la función pública, promoviendo un gobierno austero, cercano y sensible, que priorice la eficiencia y convierta los recursos del Estado en oportunidades reales para la población.
Además, se mostró dispuesto a trabajar: "Desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras reiteramos nuestra disposición de trabajar por y para el país. No al servicio de personas ni de partidos, sino al servicio del pueblo hondureño, que es quien vive las consecuencias de cada decisión pública".
Exhortó a la militancia del Partido Nacional a ejercer el poder con humildad, evitando la persecución política y el uso del empleo público como herramienta partidaria. Desde la UNAH, reiteró la disposición de colaborar con el nuevo gobierno en favor del pueblo hondureño.
También se refirió a las declaraciones de la presidenta Xiomara Castro, que dijo que dejaría el poder el 27 de enero "ni un día más ni un día menos": "Reconocemos la disposición del gobierno saliente de facilitar una transición ordenada, demostrando que Honduras puede avanzar por la vía del diálogo, la estabilidad y la paz".