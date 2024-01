El mensaje de Andrea Legarreta tras acusaciones de infidelidad

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Luego de que Anette Cuburu asegurara que Andrea Legarreta tiene una relación con su jefe, la conductora decidió responderle a través de las redes sociales. La presentadora de 52 años agradeció a las personas que han estado pendiente de ella y a quienes le han brindado palabras de apoyo en medio la fuerte polémica a la que se enfrenta. “Desde el fondo de mi corazón, GRACIAS POR ESTAR... Gracias por expresar su apoyo incondicional y demostrarme su cariño (incluso a quienes no me conocen en persona)... En los momentos de oscuridad, siempre nos ilumina la luz de las personas que debemos tener en nuestras vidas... GRACIAS GRACIAS GRACIAS. Yo sigo adelante y con la cabeza en alto... Con la CERTEZA de quien soy y la paz que da no buscar dañar a nadie... Bendiciones a todos”, escribió en su cuenta de Instagram Legarreta.

De igual manera, compartió una imagen en la que envía un mensaje directo a una mujer, que según los internautas sería Anette Cuburu. “La maldad de algunas personas no tiene límites. Doloroso e inconcebible los insultos a mi familia y a mis hijas (mis niñas que no merecen esto) como resultado de una calumnia. Una situación injusta, inmerecida y cruel. El odio no trae nada bueno y más odiar a la persona equivocada y hacerle tanto daño con una mentira”, se lee en el texto. Agrega: “Dios te perdone... Algún día te darás cuenta de que estás equivocada. Gracias a quienes me han demostrado su apoyo y cariño. Gracias por estar”.

Instagram

El mensaje surge unos días después de que se esparciera el rumor en redes sociales de que una de las hijas de Legarreta no es hijas de Erik Rubín y que en cambio sería de uno de los ejecutivos del programa. Sobre eso, Legarreta habló afuera de Televisa sobre esto y aseguró que es una falta de respeto. “Es una falta de respeto, o sea, primero que nada ve a mis hijas y antes me tengo que hacer la prueba de ADN yo que él, partiendo de ahí y no, no soy una persona sucia, no soy una persona que le desea el mal a la gente, o sea, yo tengo lo que tengo por mi trabajo”, dijo ante los medios.

Asimismo, dijo que Anette está odiando a la persona equivocada, al mismo tiempo que le desea que encuentre paz en su vida, para que no viva atada a sentimientos negativos.

