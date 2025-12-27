  1. Inicio
Un paseo invernal por Central Park en Nueva York

Central Park luce su encanto invernal con senderos nevados, lagos congelados y vistas icónicas que convierten a Nueva York en un escenario único durante el invierno.

  • Actualizado: 27 de diciembre de 2025 a las 14:52
