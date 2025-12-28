Las seis películas que marcaron la trayectoria de Brigitte Bardot

París, Francia.- La noticia de su muerte, este domingo a los 91 años, reactiva una filmografía acotada en cantidad, intensa en efectos y decisiva en el imaginario cultural francés. Brigitte Bardot trabajó menos de dos décadas, suficientes para fijar una presencia que desbordó la pantalla y condicionó miradas, discursos y estilos. Admirada por intelectuales como Marguerite Duras, Simone de Beauvoir, Jean-Luc Godard y François Truffaut por su autenticidad y su desafío al patriarcado a través de la libertad sexual, "BB" protagonizó cerca de medio centenar de filmes. Estos son los seis que la propia Bardot escogió. "Et Dieu... créa la femme" (1956) Traducida en español como "Y Dios... creó a la mujer", se trata de un drama romántico francés dirigido por Roger Vadim, con quien la propia Bardot estuvo casada. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En el filme, encarna a Juliette Hardy, una huérfana de 18 años de arrolladora sensualidad que vive con unos tutores y que se convierte en objeto de deseo en Saint-Tropez (localidad litoral del sur de Francia).

La película, que también la protagonizan Jean-Louis Trintignant y Christian Marquand, quedó para la historia del cine por su baile en medio de un bar. Al son de un mambo, Bardot escandalizó a parte de la sociedad francesa de la época por sus movimientos pélvicos y giros sensuales. La escena elevó a la actriz de melena rubia a sex-symbol internacional. "En cas de malheur" (1958) Titulada en español como "En caso de desgracia" o "El amor es mi oficio" y dirigida por Claude Autant-Lara, la película opone al entonces cinquentón Jean Gabin, que encarna un serio abogado, a la exuberante veinteañera Bardot, una joven delincuente sin recursos que busca un letrado prestigioso para sacarla de un lío judicial.

El personaje que representa Gabin termina rendido a la belleza de Yvette, la joven que encarna Bardot, y acepta representarla legalmente, a pesar de las terribles consecuencias que ello conlleva. El filme cuenta con otra escena que cimenta la imagen de icono sexual de "BB". En ella, la actriz insinúa, enseñando las piernas, cómo compensará a Gabin si este acepta el caso. "La Vérité" (1960) "La Verdad", como se tradujo en español, fue dirigida por Henri-Georges Clouzot -reputado especialista en intrigas psicológicas- y está considerada la obra en la que Bardot alcanza su cumbre interpretativa en la piel de Dominique Marceau.