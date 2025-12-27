  1. Inicio
Alcaldías y diputaciones marcan nueva etapa del proceso electoral

Tras definirse la presidencia, la atención política en Honduras se enfoca ahora en los resultados de alcaldías y diputaciones, donde persisten reclamos y revisión de actas con inconsistencias.

  • Actualizado: 27 de diciembre de 2025 a las 16:27
