Gobierno de Nicaragua felicita a Nasry Asfura y llama a fortalecer la unión regional
Rodiney Cerrato
seguir +
Actualizado: 26 de diciembre de 2025 a las 17:58
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Contreras cuestiona a Salvador Nasralla: “Ya se creía presidente”
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Las razones detrás de la victoria de Nasry Asfura en las urnas
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Reconocimiento internacional: más de 10 países avalan a Nasry Asfura como presidente
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Guardia de Honor Presidencial resguarda la entrada a la casa del presidente electo Nasry Asfura
Agustín Lagos
Videos Honduras
¿De dónde salieron “Papi a la orden” y “Tito”, los apodos de Nasry Asfura?
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Tras perder las elecciones, Salvador Nasralla asiste a la iglesia en Nochebuena
Cortesía
Videos Honduras
Plan de Asfura: las propuestas para impulsar el desarrollo de Honduras
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Ambiente de calma en el Infop tras oficializarse triunfo de Nasry Asfura como presidente electo
Marbin López
Videos Honduras
Nochebuena deja montañas de basura en calles de Tegucigalpa
Marbin López
Videos Honduras
OEA avala resultados y afirma que reflejan la voluntad hondureña
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Calles vacías: así despierta la capital tras la celebración de Nochebuena
Marbin López