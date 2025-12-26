  1. Inicio
Reconocimiento internacional: más de 10 países avalan a Nasry Asfura como presidente

Gobiernos de América, Europa y Asia reconocieron a Nasry Asfura, conocido como “Papi a la Orden”, como presidente electo de Honduras, tras la declaratoria oficial emitida por el Consejo Nacional Electoral.

  • Actualizado: 26 de diciembre de 2025 a las 17:41
El Heraldo Videos