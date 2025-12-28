Muere motociclista en fatal accidente en el puente a desnivel en la colonia El Prado

Tegucigalpa, Honduras.-Un motociclista falleció la madrugada de este domingo 28 de diciembre, luego de un fatal accidente registrado en el puente a desnivel ubicado en la colonia El Prado de la capital hondureña.

Fue identificado como Yodin Ariel Murillo, que se conducía en una motocicleta color negro con detalles en rojo.

Informes preliminares indican que el motociclista iba a exceso de velocidad e invadió el carril en el que se conducía un turismo color gris.