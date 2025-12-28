Muere motociclista en fatal accidente en el puente a desnivel en la colonia El Prado

Tegucigalpa, Honduras.-Un motociclista falleció la madrugada de este domingo 28 de diciembre, luego de un fatal accidente registrado en el puente a desnivel ubicado en la colonia El Prado de la capital hondureña.
Fue identificado como Yodin Ariel Murillo, que se conducía en una motocicleta color negro con detalles en rojo.
Informes preliminares indican que el motociclista iba a exceso de velocidad e invadió el carril en el que se conducía un turismo color gris.
Por la velocidad a la que iba, impactó brutalmente en la parte frontal del vehículo, dejando ambas unidades bastante dañadas.
Las personas en el lugar llamaron a las autoridades policiales, para informar de lo ocurrido, hasta la zona llegaron hasta agentes y una ambulancia de la Cruz Roja.
Los rescatistas confirmaron que Murillo falleció de manera inmediata por la gravedad de los golpes recibidos en la cabeza, pues no llevaba el casco puesto.
El cadáver del hombre fue trasladado hasta la morgue capitalina, donde se realizará la respectiva autopsia, para luego ser entregado a sus familiares.