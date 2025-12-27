Así era Cristian Baca, policía y abogado que murió en trágico accidente en la CA-5

"Hoy lamentamos la muerte de un compañero, pero también duele la indiferencia institucional. Nuestro compañero se fue sin recibir pagos que por derecho le correspondían: bono alimenticio de noviembre y diciembre, salario de diciembre, bono navideño, pago de vacaciones y pago a promociones atrasadas. ¿Dónde están las explicaciones? ¿Por qué no se informa al personal ni al pueblo hondureño sobre estos retrasos? El silencio también es una forma de abandono", escribió un usuario de redes identificado únicamente como Susan.