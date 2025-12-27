Así era Cristian Baca, policía y abogado que murió en trágico accidente en la CA-5

Un trágico accidente vial registrado el pasado viernes 26 de diciembre en la carretera CA-5, a la altura de Sabanagrande, cobró la vida del policía y abogado, Cristian Miguel Baca Carranza, causando conmoción. ¿Cómo era la víctima? Aquí algunas imágenes y detalles del lamentable hecho.
Según el reporte preliminar de las autoridades, el policía, originario de la comunidad de Agua Caliente en Linaca, Choluteca, se encontraba en días libres y se dirigía desde Choluteca hacia Tegucigalpa en el momento del accidente.
Testigos aseguran que tras el impacto, Baca fue expulsado de su moto y cayó de forma violenta en el pavimento.
Tras el choque, los agentes policiales acudieron rápidamente en su auxilio y lo subieron a una patrulla con la esperanza de salvarle la vida. Sin embargo, en la posta de El Tizatillo, en el municipio de Sabanagrande, expiró debido a la gravedad de las heridas.
La Policía Nacional emitió un comunicado en sus redes sociales, donde lamentó profundamente la pérdida del agente. "Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del agente Cristian Miguel Baca Carranza. Elevamos una oración por su eterno descanso y enviamos condolencias a sus familiares, amigos y compañeros", escribieron en una publicación.
Baca Carranza, quien se graduó en julio de 2025 como abogado, compartió en sus redes sociales una fotografía celebrando su logro académico.
La Dirección de Bienestar Social de la Policía también expresó su pesar mediante un mensaje oficial, recordando la noble labor de Baca Carranza y enviando fuerzas a su familia en este momento difícil.
Tras confirmar su fallecimiento, las autoridades levantaron el cuerpo para ingresarlo a la morgue de Medicina Forense. Allí se le practicó la autopsia correspondiente y posteriormente fue entregado a sus familiares, quienes lo trasladaron a su comunidad de origen en Choluteca.
El hecho ha generado una profunda consternación en la comunidad policial y en la sociedad en general, que lamenta la pérdida de un joven profesional y servidor público.
Sin embargo, el fallecimiento del joven ha despertado la indignación de colegas que denunciaron que murió en medio de "indiferencia institucional", por falta de pagos respectivos en estas fechas decembrinas.
"Hoy lamentamos la muerte de un compañero, pero también duele la indiferencia institucional. Nuestro compañero se fue sin recibir pagos que por derecho le correspondían: bono alimenticio de noviembre y diciembre, salario de diciembre, bono navideño, pago de vacaciones y pago a promociones atrasadas. ¿Dónde están las explicaciones? ¿Por qué no se informa al personal ni al pueblo hondureño sobre estos retrasos? El silencio también es una forma de abandono", escribió un usuario de redes identificado únicamente como Susan.
"La Policía Nacional no puede exigir lealtad, sacrificio y disciplina mientras incumple con las obligaciones básicas hacia sus propios elementos. No pedimos favores, exigimos lo que es nuestro". "Que triste el compañero morir en estas fechas y todavía irse esperando su salario, sus bonos; dinero para poder disfrutar sanamente y feliz con su familia. Que de Dios gozes Compañero Miguel Baca", escribieron otros usuarios en redes.