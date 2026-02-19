Perú nombra a su octavo presidente en una década: José María Balcázar asume de forma interina

Lima, Perú.- La crisis política de Perú sumó este miércoles a su octavo presidente en cerca de una década, y dio un nuevo y sorprendente giro con el nombramiento como mandatario interino del octogenario congresista José María Balcázar, del partido marxista Perú Libre, con el que Pedro Castillo ganó las elecciones presidenciales hace cinco años. Balcázar, un abogado de 83 años que llegó a ser juez de la Corte Suprema de Justicia de Perú pero que acumula numerosas polémicas en su trayectoria judicial y política, dio el inesperado campanazo al ser el más votado en la sesión extraordinaria del Congreso para reemplazar a José Jerí, destituido tras poco más de cuatro meses como presidente interino. Con 64 votos frente a 46, el legislador se impuso a la derechista María del Carmen Alva, que a inicios del día partía como gran favorita para asumir temporalmente la Presidencia con la misión de conducir el Gobierno hasta el 28 de julio, cuando asumirá el mando el ganador o ganadora de las elecciones presidenciales, previstas para el 12 de abril.

Sin embargo, en un enrevesado juego de intereses políticos y cálculos electorales de cara a los comicios que tendrán lugar en pocas semanas, Balcázar salió triunfante con el respaldo de un conjunto de partidos de derecha que inicialmente se preveía que votarían por Alva, pero a última hora variaron su voto. Así, el Legislativo peruano, que destituyó a Jerí por las investigaciones abiertas contra él por tráfico de influencias, acabó poniendo de presidente encargado a una figura igualmente polémica por los cuestionamientos e imputaciones en su contra, si bien él los rechaza y tilda de "leyendas negras". No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE Como juez supremo, Balcázar fue sancionado por prevaricato al variar una sentencia que ya era firme, mientras que el colegio de abogados del que formaba parte lo expulsó por presuntamente haberse apropiado de fondos cuando fue su decano.