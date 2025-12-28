  1. Inicio
Acusan a Jennifer López de abusar del Photoshop en su postal navideña

Una publicación de Jennifer López despertó sospechas entre seguidores atentos a los detalles visuales, que detectaron una anomalía técnica en la imagen

  • Actualizado: 28 de diciembre de 2025 a las 10:46
1 de 12

La imagen de Jennifer López parecía inofensiva y acorde con la temporada. Un saludo breve, un espejo, un ambiente doméstico cuidadosamente decorado y una esbelta figura que domina la escena.

 Fotos: Instagram | @jlo
2 de 12

Sin embargo, ciertos detalles desviaron la atención del mensaje original y activaron una lectura más minuciosa por parte del público digital.

 Foto: Instagram | @jlo
3 de 12

JLo compartió en Instagram un adelanto de su atuendo para la cena de Nochebuena.

 Foto: Instagram | @jlo
4 de 12

Lucía un vestido rojo de tirantes finos, con guiños estéticos a los años noventa, acompañado de un recogido sencillo con mechones sueltos, un lazo navideño y pendientes dorados.

 Foto: Instagram | @jlo
5 de 12

Frente al espejo, grabó un video selfie que permitió apreciar también parte de la decoración de su hogar. “Feliz Navidad a todos”, escribió junto al clip.

 Foto: Instagram | @jlo
6 de 12

El recorrido visual incluía un árbol de Navidad de gran tamaño, guirnaldas sobre la chimenea, arreglos florales rojos, velas y cintas rosadas.

 Foto: Instagram | @jlo
7 de 12

Todo reforzaba una escena cuidada, pensada para compartir con sus más de 246 millones de seguidores. Fue precisamente en ese plano donde algunos usuarios detectaron una irregularidad.

 Foto: Instagram | @jlo
8 de 12

Varias miradas se detuvieron en el iPhone naranja que sostenía la cantante. El borde del dispositivo no se veía recto, sino ligeramente arqueado, como si estuviera doblado o deformado. La curvatura resultaba llamativa y, para muchos, incompatible con la rigidez de un teléfono real.

 Foto: Instagram | @jlo
9 de 12

La observación se replicó en redes sociales y dio paso a interpretaciones sobre un posible fallo de edición o el uso de filtros.

 Foto: Instagram | @jlo
10 de 12

La coincidencia entre la deformación del teléfono y la zona del cuerpo cubierta por el vestido reforzó la sospecha de un retoque de silueta que habría afectado también el contorno del objeto.

 Foto: Instagram | @jlo
11 de 12

En los comentarios aparecieron reacciones diversas, desde la ironía hasta la defensa. Entre los mensajes más compartidos se leyeron frases como estas.

 Foto: Instagram | @jlo
12 de 12

“Sin ánimos, pero tu iPhone está torcido, lo que significa que usaste un filtro innecesario”, “Te amo, chica. Pero debes verificar dos veces si hay distorsiones involuntarias en cualquier foto que edites, antes de publicarla”.

 Foto: Instagram | @jlo
