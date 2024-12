Jason Momoa confirma que interpretará a Lobo en “Supergirl: Woman of Tomorrow”

4

“Colecciono comics, y aunque ya no lo hago tanto, pero él siempre fue mi favorito y siempre quise interpretar a Lobo, porque ¿Hola? es el papel perfecto”, mencionó.

5

“Miren, si ellos me llaman y me preguntan si quiero interpretarlo es un sí. No he recibido esa llamada, así que no quiero divulgar ninguna noticias falsa, pero si alguna vez me llaman para interpretarlo o me piden audicionar, ahí estaré”, se lee en el post de Instagram.